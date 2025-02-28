https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002370606.html

Зеленский сделал почти невозможной помощь США, заявил американский сенатор

Зеленский сделал почти невозможной помощь США, заявил американский сенатор - РИА Новости, 28.02.2025

Зеленский сделал почти невозможной помощь США, заявил американский сенатор

Владимир Зеленский после перепалки в Белом доме сделал почти невозможной помощь со стороны США, заявил американский сенатор Линдси Грэм*, который ранее выступал РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T23:01:00+03:00

2025-02-28T23:01:00+03:00

2025-02-28T23:02:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002349959_0:0:1298:731_1920x0_80_0_0_41bd9804639fd6f263140800b06acfb6.jpg

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки в Белом доме сделал почти невозможной помощь со стороны США, заявил американский сенатор Линдси Грэм*, который ранее выступал активным сторонником Зеленского и поддерживал военную помощь Украине. "Америка хочет помочь вам, но то, как сегодня прошла встреча, - вы сделали почти невозможным оказание вам помощи", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Грэм добавил, что дальнейшее взаимодействие США с Украиной при Зеленском находится под вопросом.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250228/ukraina-2002370432.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский