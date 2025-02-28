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Зеленский сделал почти невозможной помощь США, заявил американский сенатор - РИА Новости, 28.02.2025
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23:01 28.02.2025 (обновлено: 23:02 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002370606.html
Зеленский сделал почти невозможной помощь США, заявил американский сенатор
Зеленский сделал почти невозможной помощь США, заявил американский сенатор - РИА Новости, 28.02.2025
Зеленский сделал почти невозможной помощь США, заявил американский сенатор
Владимир Зеленский после перепалки в Белом доме сделал почти невозможной помощь со стороны США, заявил американский сенатор Линдси Грэм*, который ранее выступал РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:01:00+03:00
2025-02-28T23:02:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки в Белом доме сделал почти невозможной помощь со стороны США, заявил американский сенатор Линдси Грэм*, который ранее выступал активным сторонником Зеленского и поддерживал военную помощь Украине. "Америка хочет помочь вам, но то, как сегодня прошла встреча, - вы сделали почти невозможным оказание вам помощи", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Грэм добавил, что дальнейшее взаимодействие США с Украиной при Зеленском находится под вопросом.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский
Зеленский сделал почти невозможной помощь США, заявил американский сенатор

Сенатор Грэм: Зеленский сделал почти невозможной помощь со стороны США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки в Белом доме сделал почти невозможной помощь со стороны США, заявил американский сенатор Линдси Грэм*, который ранее выступал активным сторонником Зеленского и поддерживал военную помощь Украине.
«
"Америка хочет помочь вам, но то, как сегодня прошла встреча, - вы сделали почти невозможным оказание вам помощи", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Грэм добавил, что дальнейшее взаимодействие США с Украиной при Зеленском находится под вопросом.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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