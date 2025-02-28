https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002370606.html
Зеленский сделал почти невозможной помощь США, заявил американский сенатор
Зеленский сделал почти невозможной помощь США, заявил американский сенатор - РИА Новости, 28.02.2025
Зеленский сделал почти невозможной помощь США, заявил американский сенатор
Владимир Зеленский после перепалки в Белом доме сделал почти невозможной помощь со стороны США, заявил американский сенатор Линдси Грэм*, который ранее выступал РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:01:00+03:00
2025-02-28T23:01:00+03:00
2025-02-28T23:02:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002349959_0:0:1298:731_1920x0_80_0_0_41bd9804639fd6f263140800b06acfb6.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки в Белом доме сделал почти невозможной помощь со стороны США, заявил американский сенатор Линдси Грэм*, который ранее выступал активным сторонником Зеленского и поддерживал военную помощь Украине. "Америка хочет помочь вам, но то, как сегодня прошла встреча, - вы сделали почти невозможным оказание вам помощи", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Грэм добавил, что дальнейшее взаимодействие США с Украиной при Зеленском находится под вопросом.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002370432.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002349959_150:0:1298:861_1920x0_80_0_0_40393dd60f5ffa85632cdad3cb7a421a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский
Зеленский сделал почти невозможной помощь США, заявил американский сенатор
Сенатор Грэм: Зеленский сделал почти невозможной помощь со стороны США