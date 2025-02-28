https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002349194.html

Вэнс назвал Зеленского неблагодарным

Вэнс назвал Зеленского неблагодарным - РИА Новости, 28.02.2025

Вэнс назвал Зеленского неблагодарным

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Владимир Зеленский никогда не благодарил Соединенные Штаты за помощь и агитировал за Демократическую партию,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:46:00+03:00

2025-02-28T20:46:00+03:00

2025-02-28T20:55:00+03:00

в мире

сша

пенсильвания

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Владимир Зеленский никогда не благодарил Соединенные Штаты за помощь и агитировал за Демократическую партию, оппозиционную нынешней республиканской администрации. "Вы хоть раз сказали спасибо? Вы ездили в Пенсильванию агитировать за оппозицию", - заявил Вэнс на встрече президента США Дональда Трампа с Зеленским в Белом доме. Зеленский в ходе избирательной кампании 2020 года посещал оружейный завод в штате Пенсильвания с руководством демократов, что республиканцы расценили как попытку агитировать в важном колеблющемся штате, от которого во многом зависели итоги голосования.

https://ria.ru/20250207/tramp--1998076911.html

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в мире, сша, пенсильвания, владимир зеленский, дональд трамп