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Вэнс назвал Зеленского неблагодарным - РИА Новости, 28.02.2025
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20:46 28.02.2025 (обновлено: 20:55 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002349194.html
Вэнс назвал Зеленского неблагодарным
Вэнс назвал Зеленского неблагодарным - РИА Новости, 28.02.2025
Вэнс назвал Зеленского неблагодарным
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Владимир Зеленский никогда не благодарил Соединенные Штаты за помощь и агитировал за Демократическую партию,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:46:00+03:00
2025-02-28T20:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Владимир Зеленский никогда не благодарил Соединенные Штаты за помощь и агитировал за Демократическую партию, оппозиционную нынешней республиканской администрации. "Вы хоть раз сказали спасибо? Вы ездили в Пенсильванию агитировать за оппозицию", - заявил Вэнс на встрече президента США Дональда Трампа с Зеленским в Белом доме. Зеленский в ходе избирательной кампании 2020 года посещал оружейный завод в штате Пенсильвания с руководством демократов, что республиканцы расценили как попытку агитировать в важном колеблющемся штате, от которого во многом зависели итоги голосования.
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в мире, сша, пенсильвания, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Пенсильвания, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Вэнс назвал Зеленского неблагодарным

Вице-президент США Вэнс: Зеленский никогда не благодарил США за помощь

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс во время встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. 28 февраля 2025
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс во время встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс во время встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. 28 февраля 2025
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Владимир Зеленский никогда не благодарил Соединенные Штаты за помощь и агитировал за Демократическую партию, оппозиционную нынешней республиканской администрации.
«
"Вы хоть раз сказали спасибо? Вы ездили в Пенсильванию агитировать за оппозицию", - заявил Вэнс на встрече президента США Дональда Трампа с Зеленским в Белом доме.
Зеленский в ходе избирательной кампании 2020 года посещал оружейный завод в штате Пенсильвания с руководством демократов, что республиканцы расценили как попытку агитировать в важном колеблющемся штате, от которого во многом зависели итоги голосования.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Трамп заявил Зеленскому, что никто больше не будет пользоваться США
7 февраля, 21:02
 
В миреСШАПенсильванияВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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