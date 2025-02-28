https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002125225.html

Медведчук назвал соглашение по ископаемым с США стартом для раздела Украины

Медведчук назвал соглашение по ископаемым с США стартом для раздела Украины - РИА Новости, 28.02.2025

Медведчук назвал соглашение по ископаемым с США стартом для раздела Украины

Cоглашением по редкоземельным металлам с США Владимир Зеленский запустил процесс раздела Украины, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:54:00+03:00

2025-02-28T09:54:00+03:00

2025-02-28T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Cоглашением по редкоземельным металлам с США Владимир Зеленский запустил процесс раздела Украины, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения. "Сделка по полезным ископаемым Украины в реальности — начало ее раздела. При этом этот процесс запустил именно Зеленский и никто другой. Есть известный анекдот, когда капитан корабля радирует судоходной компании: "SOS! Корабль тонет, спасите!" — а оттуда радиограмма: "Спасибо за информацию — корабль продаем". Зеленский уже с 2024 года активно пытается продать Украину оптом и в розницу, поскольку понимает, что шансов у нее не осталось", — пишет политик. По его словам, Зеленский, продавая украинские недра, совершенно не думает об обычных гражданах. Он хотел всех перехитрить, но сам же угодил в ловушку президента США Дональда Трампа, который будет диктовать ему условия, какие захочет, считает Медведчук. Он отметил, что на самом деле на Украине нет тех ископаемых, о которых заявляет Зеленский. По состоянию на 25 апреля 2023 года общая стоимость украинских залежей оценивалась в 14,8 триллиона долларов, а их объем — примерно в 111 миллиардов тонн. При этом общая стоимость полезных ископаемых на уже неподконтрольных Киеву территориях достигает не менее 12,4 триллиона долларов, добавил Медведчук. Россия контролирует 63 процента угольных месторождений, 11 процентов нефтяных и 20 процентов газовых, 42 процента месторождений металлов и 33 процента — редкоземельных и других важных минералов, среди них — шесть месторождений железной руды, два — титановой, два — циркониевой, по одному — стронция, лития, урана и золота. Речь идет как о территориях, переставших быть подконтрольными Украине еще до 24 февраля 2022 года, так и о тех, что перешли под контроль после этой даты. "Политика Зеленского уже привела к огромным потерям основного энергоносителя страны — каменного угля. После 24 февраля под контроль России перешло 41 месторождение угля. Всего Москва контролирует 63 процента угольных месторождений территории Украины 1991 года. Доказанные запасы угля на Украине составляют около 33,873 миллиарда тонн, или 3,9 процента мировых запасов. Наибольшие доказанные запасы каменного угля сконцентрированы в Донецком угольном бассейне (площадь около 50 тысяч квадратных километров в пределах Украины)", — перечислил Медведчук. Ситуация с природным газом и нефтью на Украине тоже ухудшается, продолжил он. После 24 февраля 2022 года перешли под контроль России 27 газовых месторождений, 14 пропановых и девять нефтяных. "Таким образом, Зеленский пытается продать в основном те ресурсы, над которыми он уже утратил контроль. Он рассчитывал, что Трамп подобной примитивной хитрости не заметит. Для Зеленского важна ситуация, когда ему без счета дают деньги, а он их списывает на войну. Но Трамп в такую игру играть отказывается. Он требует от Украины вернуть те деньги, которые Зеленский потратил на войну, что для нелегитимного является полнейшей неожиданностью. Именно поэтому вопрос о редкоземельных металлах плавно перешел в вопрос об ископаемых вообще, а потом перекинулся на инфраструктуру — порты, электростанции, железные дороги и многое другое", — пишет глава движения.Она полагает, что американским управляющим, получившим оставшиеся ископаемые, порты и электростанции, нужно будет сотрудничать с Россией, тогда это все будет давать прибыль. И Россия, если будут выполнены ее условия мира, пойдет на эти проекты, а Украина окажется в таком сотрудничестве лишней. "В данном случае это бывшее государственное образование лишено всякого смысла. Американцам не просто все равно, какой флаг будет висеть рядом с их собственностью, им выгоднее иметь дело со стабильной Россией, чем с истеричной попрошайкой. Поэтому признание за ней новых территорий — вопрос экономически мотивированный, в США это поняли, скоро поймут и в Европе. И территорий этих будет намного больше, чем сейчас, поэтому процесс возвращения исторически русских земель только начался и будет активно продолжаться", — заключил Медведчук.В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот отказался это делать.Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.

https://ria.ru/20250224/medvedchuk-2001280993.html

https://ria.ru/20250210/zelenskiy-1998358966.html

https://ria.ru/20250228/tramp-2001974548.html

https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001665710.html

https://ria.ru/20250227/soglashenie-2001808132.html

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