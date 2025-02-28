https://ria.ru/20250228/zdorove-2002085967.html
В Госдуме рассказали о сложных операциях, доступных россиянам бесплатно
В Госдуме рассказали о сложных операциях, доступных россиянам бесплатно - РИА Новости, 28.02.2025
В Госдуме рассказали о сложных операциях, доступных россиянам бесплатно
Специализированная или высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниям доступна всем гражданам России, имеющим полис ОМС, необходимо... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T02:20:00+03:00
2025-02-28T02:20:00+03:00
2025-02-28T02:20:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:201:1920:1281_1920x0_80_0_0_c9916f12a8a0fd407b9bb0e955931764.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специализированная или высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниям доступна всем гражданам России, имеющим полис ОМС, необходимо обратиться к врачу-кардиологу, который проведет обследование и оформит направление на операцию, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. "Специализированная или высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниям доступна всем гражданам России, имеющим полис ОМС. Необходимо начать с обращения к лечащему врачу-кардиологу территориальной поликлиники, чтобы получить данную помощь. Врач проведет обследование, оценит состояние пациента и оформит направление на получение специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи в медицинской организации регионального уровня или в федеральной клинике", - сказала Фролова. Парламентарий отметила, что сложные операции на сердце и сосудах были доступны и раньше по базовой программе госгарантий, в том числе по полису ОМС. Однако с 2025 года отличие состоит в том, что в ней зафиксированы нормативы объемов и финансовых затрат для ряда сложных, высокотехнологичных операций на сердце и сосудах. По ее словам, это означает, что такую сложную хирургическую помощь пациенты смогут получать в большем количестве и не только в федеральных клиниках, но и медицинских организациях регионального уровня. "В число видов лечения, которые будут в большем объеме финансироваться по программе ОМС включены стентирование коронарных артерий - это известные всем операции по установке стентов в сосуды сердца. Кроме того, операции по имплантации кардиостимулятора взрослым, где речь идет о современной модели кардиостимулятора, который контролирует сердечный ритм в покое и при физической нагрузке. Не менее важные операции на брахиоцефальных артериях - это сосуды, которые снабжают кровью головной мозг, при этом операция заключается в удалении из сосуда атеросклеротических бляшек с целью предотвращения такого грозного осложнения как инсульт. Эндоваскулярная деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца - это сложный метод оперативного лечения аритмий", - подчеркнула Фролова. Она добавила, что благодаря увеличению объемов высокотехнологичных методов эндоваскулярного кардиохирургического лечения в программе ОМС, улучшаются возможности для развития регионального здравоохранения. По мнению Фроловой, высокотехнологичная медицинская помощь становиться доступна не только в федеральных клиниках, но и по месту постоянного проживания пациентов.
https://ria.ru/20250203/oms-1997021182.html
https://ria.ru/20240820/kardiolog-1967214910.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_212:0:1920:1281_1920x0_80_0_0_1a57424eca90f1f93b5835aefd36e52f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о сложных операциях, доступных россиянам бесплатно
Депутат Фролова: операция на сердце доступна всем россиянам, имеющим полис ОМС
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специализированная или высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниям доступна всем гражданам России, имеющим полис ОМС, необходимо обратиться к врачу-кардиологу, который проведет обследование и оформит направление на операцию, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
"Специализированная или высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниям доступна всем гражданам России
, имеющим полис ОМС. Необходимо начать с обращения к лечащему врачу-кардиологу территориальной поликлиники, чтобы получить данную помощь. Врач проведет обследование, оценит состояние пациента и оформит направление на получение специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи в медицинской организации регионального уровня или в федеральной клинике", - сказала Фролова.
Парламентарий отметила, что сложные операции на сердце и сосудах были доступны и раньше по базовой программе госгарантий, в том числе по полису ОМС. Однако с 2025 года отличие состоит в том, что в ней зафиксированы нормативы объемов и финансовых затрат для ряда сложных, высокотехнологичных операций на сердце и сосудах. По ее словам, это означает, что такую сложную хирургическую помощь пациенты смогут получать в большем количестве и не только в федеральных клиниках, но и медицинских организациях регионального уровня.
«
"В число видов лечения, которые будут в большем объеме финансироваться по программе ОМС включены стентирование коронарных артерий - это известные всем операции по установке стентов в сосуды сердца. Кроме того, операции по имплантации кардиостимулятора взрослым, где речь идет о современной модели кардиостимулятора, который контролирует сердечный ритм в покое и при физической нагрузке. Не менее важные операции на брахиоцефальных артериях - это сосуды, которые снабжают кровью головной мозг, при этом операция заключается в удалении из сосуда атеросклеротических бляшек с целью предотвращения такого грозного осложнения как инсульт. Эндоваскулярная деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца - это сложный метод оперативного лечения аритмий", - подчеркнула Фролова.
Она добавила, что благодаря увеличению объемов высокотехнологичных методов эндоваскулярного кардиохирургического лечения в программе ОМС, улучшаются возможности для развития регионального здравоохранения. По мнению Фроловой, высокотехнологичная медицинская помощь становиться доступна не только в федеральных клиниках, но и по месту постоянного проживания пациентов.