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В Госдуме рассказали о сложных операциях, доступных россиянам бесплатно - РИА Новости, 28.02.2025
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02:20 28.02.2025
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В Госдуме рассказали о сложных операциях, доступных россиянам бесплатно
В Госдуме рассказали о сложных операциях, доступных россиянам бесплатно - РИА Новости, 28.02.2025
В Госдуме рассказали о сложных операциях, доступных россиянам бесплатно
Специализированная или высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниям доступна всем гражданам России, имеющим полис ОМС, необходимо... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T02:20:00+03:00
2025-02-28T02:20:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специализированная или высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниям доступна всем гражданам России, имеющим полис ОМС, необходимо обратиться к врачу-кардиологу, который проведет обследование и оформит направление на операцию, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. "Специализированная или высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниям доступна всем гражданам России, имеющим полис ОМС. Необходимо начать с обращения к лечащему врачу-кардиологу территориальной поликлиники, чтобы получить данную помощь. Врач проведет обследование, оценит состояние пациента и оформит направление на получение специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи в медицинской организации регионального уровня или в федеральной клинике", - сказала Фролова. Парламентарий отметила, что сложные операции на сердце и сосудах были доступны и раньше по базовой программе госгарантий, в том числе по полису ОМС. Однако с 2025 года отличие состоит в том, что в ней зафиксированы нормативы объемов и финансовых затрат для ряда сложных, высокотехнологичных операций на сердце и сосудах. По ее словам, это означает, что такую сложную хирургическую помощь пациенты смогут получать в большем количестве и не только в федеральных клиниках, но и медицинских организациях регионального уровня. "В число видов лечения, которые будут в большем объеме финансироваться по программе ОМС включены стентирование коронарных артерий - это известные всем операции по установке стентов в сосуды сердца. Кроме того, операции по имплантации кардиостимулятора взрослым, где речь идет о современной модели кардиостимулятора, который контролирует сердечный ритм в покое и при физической нагрузке. Не менее важные операции на брахиоцефальных артериях - это сосуды, которые снабжают кровью головной мозг, при этом операция заключается в удалении из сосуда атеросклеротических бляшек с целью предотвращения такого грозного осложнения как инсульт. Эндоваскулярная деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца - это сложный метод оперативного лечения аритмий", - подчеркнула Фролова. Она добавила, что благодаря увеличению объемов высокотехнологичных методов эндоваскулярного кардиохирургического лечения в программе ОМС, улучшаются возможности для развития регионального здравоохранения. По мнению Фроловой, высокотехнологичная медицинская помощь становиться доступна не только в федеральных клиниках, но и по месту постоянного проживания пациентов.
https://ria.ru/20250203/oms-1997021182.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о сложных операциях, доступных россиянам бесплатно

Депутат Фролова: операция на сердце доступна всем россиянам, имеющим полис ОМС

© Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Pixabay / Chokniti Khongchum
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специализированная или высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниям доступна всем гражданам России, имеющим полис ОМС, необходимо обратиться к врачу-кардиологу, который проведет обследование и оформит направление на операцию, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
"Специализированная или высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниям доступна всем гражданам России, имеющим полис ОМС. Необходимо начать с обращения к лечащему врачу-кардиологу территориальной поликлиники, чтобы получить данную помощь. Врач проведет обследование, оценит состояние пациента и оформит направление на получение специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи в медицинской организации регионального уровня или в федеральной клинике", - сказала Фролова.
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Парламентарий отметила, что сложные операции на сердце и сосудах были доступны и раньше по базовой программе госгарантий, в том числе по полису ОМС. Однако с 2025 года отличие состоит в том, что в ней зафиксированы нормативы объемов и финансовых затрат для ряда сложных, высокотехнологичных операций на сердце и сосудах. По ее словам, это означает, что такую сложную хирургическую помощь пациенты смогут получать в большем количестве и не только в федеральных клиниках, но и медицинских организациях регионального уровня.
«
"В число видов лечения, которые будут в большем объеме финансироваться по программе ОМС включены стентирование коронарных артерий - это известные всем операции по установке стентов в сосуды сердца. Кроме того, операции по имплантации кардиостимулятора взрослым, где речь идет о современной модели кардиостимулятора, который контролирует сердечный ритм в покое и при физической нагрузке. Не менее важные операции на брахиоцефальных артериях - это сосуды, которые снабжают кровью головной мозг, при этом операция заключается в удалении из сосуда атеросклеротических бляшек с целью предотвращения такого грозного осложнения как инсульт. Эндоваскулярная деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца - это сложный метод оперативного лечения аритмий", - подчеркнула Фролова.
Она добавила, что благодаря увеличению объемов высокотехнологичных методов эндоваскулярного кардиохирургического лечения в программе ОМС, улучшаются возможности для развития регионального здравоохранения. По мнению Фроловой, высокотехнологичная медицинская помощь становиться доступна не только в федеральных клиниках, но и по месту постоянного проживания пациентов.
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