https://ria.ru/20250228/zdorove-2002085967.html

В Госдуме рассказали о сложных операциях, доступных россиянам бесплатно

В Госдуме рассказали о сложных операциях, доступных россиянам бесплатно - РИА Новости, 28.02.2025

В Госдуме рассказали о сложных операциях, доступных россиянам бесплатно

Специализированная или высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниям доступна всем гражданам России, имеющим полис ОМС, необходимо... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T02:20:00+03:00

2025-02-28T02:20:00+03:00

2025-02-28T02:20:00+03:00

общество

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:201:1920:1281_1920x0_80_0_0_c9916f12a8a0fd407b9bb0e955931764.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специализированная или высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниям доступна всем гражданам России, имеющим полис ОМС, необходимо обратиться к врачу-кардиологу, который проведет обследование и оформит направление на операцию, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. "Специализированная или высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниям доступна всем гражданам России, имеющим полис ОМС. Необходимо начать с обращения к лечащему врачу-кардиологу территориальной поликлиники, чтобы получить данную помощь. Врач проведет обследование, оценит состояние пациента и оформит направление на получение специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи в медицинской организации регионального уровня или в федеральной клинике", - сказала Фролова. Парламентарий отметила, что сложные операции на сердце и сосудах были доступны и раньше по базовой программе госгарантий, в том числе по полису ОМС. Однако с 2025 года отличие состоит в том, что в ней зафиксированы нормативы объемов и финансовых затрат для ряда сложных, высокотехнологичных операций на сердце и сосудах. По ее словам, это означает, что такую сложную хирургическую помощь пациенты смогут получать в большем количестве и не только в федеральных клиниках, но и медицинских организациях регионального уровня. "В число видов лечения, которые будут в большем объеме финансироваться по программе ОМС включены стентирование коронарных артерий - это известные всем операции по установке стентов в сосуды сердца. Кроме того, операции по имплантации кардиостимулятора взрослым, где речь идет о современной модели кардиостимулятора, который контролирует сердечный ритм в покое и при физической нагрузке. Не менее важные операции на брахиоцефальных артериях - это сосуды, которые снабжают кровью головной мозг, при этом операция заключается в удалении из сосуда атеросклеротических бляшек с целью предотвращения такого грозного осложнения как инсульт. Эндоваскулярная деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца - это сложный метод оперативного лечения аритмий", - подчеркнула Фролова. Она добавила, что благодаря увеличению объемов высокотехнологичных методов эндоваскулярного кардиохирургического лечения в программе ОМС, улучшаются возможности для развития регионального здравоохранения. По мнению Фроловой, высокотехнологичная медицинская помощь становиться доступна не только в федеральных клиниках, но и по месту постоянного проживания пациентов.

https://ria.ru/20250203/oms-1997021182.html

https://ria.ru/20240820/kardiolog-1967214910.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф