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В России появилась отрасль со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей - РИА Новости, 28.02.2025
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03:35 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/zarplata-2002088690.html
В России появилась отрасль со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей
В России появилась отрасль со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей - РИА Новости, 28.02.2025
В России появилась отрасль со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей
Средняя ежемесячная зарплата в сфере финансов и страхования в 2024 году впервые превысила 200 тысяч рублей, что более чем на 20% выше значения годом ранее,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:35:00+03:00
2025-02-28T03:35:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Средняя ежемесячная зарплата в сфере финансов и страхования в 2024 году впервые превысила 200 тысяч рублей, что более чем на 20% выше значения годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Согласно данным платформы, в прошлом году финансисты и страховщики в среднем получали 206,3 тысячи рублей против 169,1 тысячи рублей в 2023 году. Самые высокие средние зарплаты были у занятых в холдинговых компаниях (466 тысяч рублей), перестраховании (418 тысяч рублей) и у управляющих фондами (322 тысячи рублей). На втором месте расположились сотрудники международных организаций - они в прошлом году зарабатывали в среднем 167,7 тысячи рублей, что на 26% больше уровня 2023 года. Здесь ЕМИСС более детальных данных не предоставляет. Тройку лидеров замыкали специалисты в области информации и связи - их ежемесячный доход составил 163,5 тысячи рублей против 130,3 тысячи рублей. Больше всех в этой сфере получают разработчики программного обеспечения (208 тысячи рублей), занимающиеся спутниковой связью (159 тысяч рублей) и интернет-инфраструктурой (147 тысяч рублей). Занятые в добыче полезных ископаемых в прошлом году в среднем зарабатывали на 19% больше, чем год назад - 155,6 тысячи рублей. Первое место занимают газовики со средней зарплатой в 257 тысяч рублей, следом идут нефтяники с 207 тысячами рублей и работники компаний по добыче руд цветных металлов со 159 тысячами рублей. Оказание профессиональных коммерческих услуг приносило в прошлом году 125,9 тысячи рублей, что на 18% больше значения в 2023 году. Самые высокие доходы у консультантов по вопросам управления (173 тысячи рублей). При этом исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения приносило в прошлом году 163 тысячи рублей, а научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 139 тысяч рублей. В остальных отраслях средняя зарплата в прошлом году была ниже 100 тысяч рублей, при этом уже нет сфер с вознаграждением менее 50 тысяч рублей. Меньше всего получали сотрудники гостиниц и предприятий общепита - 51,5 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая со сверхвысокими зарплатами.
https://ria.ru/20250114/zaprlata-1993557363.html
https://ria.ru/20250228/zarplata-2002081261.html
https://ria.ru/20241125/zarplata-1985497665.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
В России появилась отрасль со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей

Средняя зарплата финансистов и страховщиков впервые превысила 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПечать денежных купюр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Средняя ежемесячная зарплата в сфере финансов и страхования в 2024 году впервые превысила 200 тысяч рублей, что более чем на 20% выше значения годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Согласно данным платформы, в прошлом году финансисты и страховщики в среднем получали 206,3 тысячи рублей против 169,1 тысячи рублей в 2023 году. Самые высокие средние зарплаты были у занятых в холдинговых компаниях (466 тысяч рублей), перестраховании (418 тысяч рублей) и у управляющих фондами (322 тысячи рублей).
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На втором месте расположились сотрудники международных организаций - они в прошлом году зарабатывали в среднем 167,7 тысячи рублей, что на 26% больше уровня 2023 года. Здесь ЕМИСС более детальных данных не предоставляет.
Тройку лидеров замыкали специалисты в области информации и связи - их ежемесячный доход составил 163,5 тысячи рублей против 130,3 тысячи рублей. Больше всех в этой сфере получают разработчики программного обеспечения (208 тысячи рублей), занимающиеся спутниковой связью (159 тысяч рублей) и интернет-инфраструктурой (147 тысяч рублей).
Занятые в добыче полезных ископаемых в прошлом году в среднем зарабатывали на 19% больше, чем год назад - 155,6 тысячи рублей. Первое место занимают газовики со средней зарплатой в 257 тысяч рублей, следом идут нефтяники с 207 тысячами рублей и работники компаний по добыче руд цветных металлов со 159 тысячами рублей.
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Оказание профессиональных коммерческих услуг приносило в прошлом году 125,9 тысячи рублей, что на 18% больше значения в 2023 году. Самые высокие доходы у консультантов по вопросам управления (173 тысячи рублей). При этом исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения приносило в прошлом году 163 тысячи рублей, а научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 139 тысяч рублей.
В остальных отраслях средняя зарплата в прошлом году была ниже 100 тысяч рублей, при этом уже нет сфер с вознаграждением менее 50 тысяч рублей. Меньше всего получали сотрудники гостиниц и предприятий общепита - 51,5 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая со сверхвысокими зарплатами.
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