https://ria.ru/20250228/zakon-2002010654.html

Пора остановить конвейер убийств

Пора остановить конвейер убийств - РИА Новости, 28.02.2025

Пора остановить конвейер убийств

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе законодатели рассмотрят "решение по защите детей от бродячих собак". Речь, как можно понять,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:00:00+03:00

2025-02-28T08:00:00+03:00

2025-02-28T08:01:00+03:00

аналитика

бездомные животные

собаки

общество

вячеслав володин

госдума рф

закон

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе законодатели рассмотрят "решение по защите детей от бродячих собак". Речь, как можно понять, идет о поправках к так называемому закону Бурматова, который предусматривает запрет на эвтаназию бездомных псов. Тема, что называется, назрела и перезрела. Журналисты — люди ко всему привычные, но хронику убийств людей одичавшими собаками невозможно читать без слез.Август 2024 года. В Магадане от укусов животных погибает во дворе дома 46-летний мужчина.Октябрь 2024 года. Собаки нападают на 12-летнюю девочку в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии. Отец успевает прибежать на крики и видит, что лицо дочки практически съедено, однако она в сознании. Врачи делают все для спасения, но несчастный ребенок умирает в больнице от травм, несовместимых с жизнью.Двадцать восьмое октября. Стая собак бросается на 12-летнего мальчика в Петербурге в районе станции метро "Старая Деревня" (это совсем недалеко от центра города). Полиция и скорая успевают среагировать и спасти ребенка с многочисленными ранами от укусов.Девятое ноября — псы нападают на женщину в поселке Константиновка в Казани, она погибает на месте.Двадцать третье января 2025-го — стая бродячих собак убивает женщину в Новосибирском районе.Двадцать третьего февраля одичавшие псы растерзали девятилетнюю девочку в Ставрополе. Она погибла в течение одной-двух минут.Двадцать шестого — два хаски, по небрежности хозяина оказавшиеся на самовыгуле, разорвали лицо девятилетнему ребенку в Сочи. Сейчас он в больнице, состояние тяжелое.Только по официальным данным, в 2024 году безнадзорные собаки покусали почти четверть миллиона человек.А какова же судьба псов-убийц? Вы знаете, она довольно радужна. Согласно закону "Об ответственном отношении к животным" бродячих собак убивать нельзя. Их или оставляют бегать по улицам или отлавливают и держат в приюте. Но приют не резиновый, денег вечно не хватает (а на содержание миллионов бездомных собак требуются миллиарды рублей), и в какой-то момент этих людоедов выпускают обратно на улицу. Конвейер убийств запускается заново.Более того: когда обезумевшие от горя родители и их друзья начинают обсуждать, что делать с бездомными собаками, их приглашают на профилактическую беседу силовики и предупреждают, что попытки самостоятельно эвтаназировать животных чреваты уголовным преследованием по статье 245 — а это огромный штраф и лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Так было, например, в поселке Чульман.Сложилась абсурдно жестокая ситуация: жизнь человека ничего не стоит в сравнении с жизнью животного. После каждой трагедии ответственным назначают какого-то стрелочника из местной администрации, а стрелочник совершенно логично оправдывается: в бюджете большинства населенных пунктов не предусмотрены огромные деньги на строительство и содержание приютов, а убивать "милых собачек" нельзя, потому что их защищает федеральный закон.В 2023 году к федеральному закону были приняты поправки, позволяющие регионам самостоятельно решать вопрос эвтаназии бродячих собак. Госсобрание Якутии, например, разрешило усыплять опасных животных. Это можно понять: в суровом климате на воле выживают собаки, мало отличающиеся от волков. Однако на законодателей подали в суд зоозащитники — и выиграли, решение Госсобрания было отменено. А уже через несколько месяцев случилась трагедия в Чульмане.Отец погибшей девочки обратился к депутату Владимиру Бурматову, предложив ему приехать в Чульман и поговорить с ним и его женой. На почерневшее от горя лицо этого человека смотреть невозможно. Как искупить его страдания, как помочь другим родителям, чьи дети были убиты или изуродованы ближайшими родичами волков? И главное — как предотвратить новые трагедии?Казалось бы, ответ очевиден: разрешить усыплять опасных животных. Ответственно подходят к делу, например, в Оренбургской области. Там губернатор ввел режим экстраординарной ситуации, что дает законные основания для отлова всех бездомных животных (без разницы, стерилизованы они, чипированы или нет). Если в течение десяти дней не появляется владелец, животное усыпляют.Подобную практику необходимо масштабировать на всю страну, однако против нее выступает голосистое и влиятельное лобби так называемых зоозащитников. Эти люди делают все, чтобы блокировать закон об эвтаназии: они бегают по соцсетям, убеждая окружающих, что погибшие дети "сами виноваты", они травят журналистов, рискнувших поднять эту тему, они прикармливают бездомные стаи и "освобождают собачек" из приютов — приходят туда с паспортами, лгут, что берут пса к себе домой, а потом выпускают его на волю.На самом деле они, конечно, не любят животных — они просто ненавидят людей, эти самоназначенные "зоозащитники". Их терзает патологическая мизантропия в острой форме, их девиации деструктивны и опасны для общества. В народе их справедливо прозвали "зоошизой". Нет сомнения, что они и сейчас будут голосить против любых изменений в законе.Задача законодателей — не поддаваться на шантаж экорадикалов, не бояться морального террора, а срочно спасать наших детей — не только от собак, но и от "зоошизы". Люди бывают опаснее диких животных, и здесь именно тот случай.

https://ria.ru/20250227/gosduma-2001924174.html

https://ria.ru/20250226/sobaki-2001771435.html

https://ria.ru/20250227/sobaki-2001906792.html

https://ria.ru/20250227/sobaki-2001868276.html

https://ria.ru/20250218/sobaki-2000158007.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, бездомные животные, собаки, общество, вячеслав володин, госдума рф, закон