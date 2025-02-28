https://ria.ru/20250228/zaharova-2002367050.html

Захарова назвала самую большую ложь Зеленского

Захарова назвала самую большую ложь Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025

Захарова назвала самую большую ложь Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что самая большая ложь Владимира Зеленского во время встречи с президентом США... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T22:31:00+03:00

2025-02-28T22:31:00+03:00

2025-02-28T22:31:00+03:00

в мире

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сша

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владимир зеленский

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что самая большая ложь Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме - утверждение, что Киев в 2022 году якобы остался в одиночестве, без поддержки. "Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь - заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки", - написала Захарова. ."Как Трамп и (вице-президент Джей Ди - ред.) Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку - чудеса выдержки", - удивилась Захарова.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002366150.html

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в мире, россия, сша, киев, мария захарова, владимир зеленский, дональд трамп