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Захарова назвала самую большую ложь Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
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22:31 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/zaharova-2002367050.html
Захарова назвала самую большую ложь Зеленского
Захарова назвала самую большую ложь Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
Захарова назвала самую большую ложь Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что самая большая ложь Владимира Зеленского во время встречи с президентом США... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:31:00+03:00
2025-02-28T22:31:00+03:00
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мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что самая большая ложь Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме - утверждение, что Киев в 2022 году якобы остался в одиночестве, без поддержки. "Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь - заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки", - написала Захарова. ."Как Трамп и (вице-президент Джей Ди - ред.) Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку - чудеса выдержки", - удивилась Захарова.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002366150.html
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в мире, россия, сша, киев, мария захарова, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Россия, США, Киев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Захарова назвала самую большую ложь Зеленского

Захарова назвала ложь Зеленского о том, что Киев в 2022 году остался один

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что самая большая ложь Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме - утверждение, что Киев в 2022 году якобы остался в одиночестве, без поддержки.
«
"Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь - заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки", - написала Захарова.
«
."Как Трамп и (вице-президент Джей Ди - ред.) Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку - чудеса выдержки", - удивилась Захарова.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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