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Захарова рассказала, на кого подписана в соцсетях - РИА Новости, 28.02.2025
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13:03 28.02.2025 (обновлено: 13:16 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/zaharova-2002188828.html
Захарова рассказала, на кого подписана в соцсетях
Захарова рассказала, на кого подписана в соцсетях - РИА Новости, 28.02.2025
Захарова рассказала, на кого подписана в соцсетях
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала старшеклассникам и студентам о том, что подписана в соцсетях на ряд аккаунтов, не уточняя при этом... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:03:00+03:00
2025-02-28T13:16:00+03:00
общество
россия
мария захарова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала старшеклассникам и студентам о том, что подписана в соцсетях на ряд аккаунтов, не уточняя при этом имён. "Я подписана и, естественно, на официальные аккаунты, и на военкоров, на общественных деятелей, очень много разных. Но я получаю информацию в основном из информационных сводок, потому что я должна читать очень много, и я не могу читать это все в оригинале, и мне нужны дайджесты. В основном я получаю информацию из дайджестов", - сказала она, отвечая на вопросы ребят в рамках экскурсии, организованной российским обществом "Знание", проходившей в первом корпусе МИД РФ. В рамках программы "Экскурсия со Знанием", реализуемой с 2024 года, экскурсоводами выступают первые лица страны, представители правительства, заслуженные деятели культуры, олимпийские чемпионы, ученые и многие другие.
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общество, россия, мария захарова
Общество, Россия, Мария Захарова
Захарова рассказала, на кого подписана в соцсетях

Захарова рассказала школьникам, что получает информацию из дайджестов

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала старшеклассникам и студентам о том, что подписана в соцсетях на ряд аккаунтов, не уточняя при этом имён.
"Я подписана и, естественно, на официальные аккаунты, и на военкоров, на общественных деятелей, очень много разных. Но я получаю информацию в основном из информационных сводок, потому что я должна читать очень много, и я не могу читать это все в оригинале, и мне нужны дайджесты. В основном я получаю информацию из дайджестов", - сказала она, отвечая на вопросы ребят в рамках экскурсии, организованной российским обществом "Знание", проходившей в первом корпусе МИД РФ.
В рамках программы "Экскурсия со Знанием", реализуемой с 2024 года, экскурсоводами выступают первые лица страны, представители правительства, заслуженные деятели культуры, олимпийские чемпионы, ученые и многие другие.
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