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В Калуге задержали самокатчика, ударившего пенсионера в магазине
В Калуге задержали самокатчика, ударившего пенсионера в магазине - РИА Новости, 28.02.2025
В Калуге задержали самокатчика, ударившего пенсионера в магазине
Ударивший пенсионера в магазине в Калуге молодой человек на самокате задержан по подозрению в хулиганстве, сообщило СУСК РФ по Калужской области. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:18:00+03:00
2025-02-28T16:18:00+03:00
2025-02-28T16:18:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Ударивший пенсионера в магазине в Калуге молодой человек на самокате задержан по подозрению в хулиганстве, сообщило СУСК РФ по Калужской области. Накануне УМВД РФ по Калужской области сообщило, что двое молодых людей катались на самокатах по торговому залу в магазине в Калуге, шумели и мешали покупателям. Пожилой мужчина сделал им замечание, возник конфликт, в ходе которого он схватил за куртку одного из юношей. Это возмутило его товарища, и он ударил мужчину в лицо, а когда тот упал, продолжил бить ногами. Девятнадцатилетний молодой человек стал фигурантом дела о побоях, сообщала полиция, отмечая, что он находится под подпиской о невыезде. Представитель СУСК уточнила РИА Новости, что уголовное дело переквалифицировали. "Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан. По уголовному делу изъяты записи камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели", - говорится в сообщении СУСК. СК России сообщает, что глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20250227/bashkirija-2001906261.html
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происшествия, россия, калуга, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калуга, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калуге задержали самокатчика, ударившего пенсионера в магазине
Самокатчика, ударившего пенсионера в магазине в Калуге, задержали за хулиганство