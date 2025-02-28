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В Калуге задержали самокатчика, ударившего пенсионера в магазине - РИА Новости, 28.02.2025
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16:18 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/zaderzhanie-2002249824.html
В Калуге задержали самокатчика, ударившего пенсионера в магазине
В Калуге задержали самокатчика, ударившего пенсионера в магазине - РИА Новости, 28.02.2025
В Калуге задержали самокатчика, ударившего пенсионера в магазине
Ударивший пенсионера в магазине в Калуге молодой человек на самокате задержан по подозрению в хулиганстве, сообщило СУСК РФ по Калужской области. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:18:00+03:00
2025-02-28T16:18:00+03:00
происшествия
россия
калуга
александр бастрыкин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Ударивший пенсионера в магазине в Калуге молодой человек на самокате задержан по подозрению в хулиганстве, сообщило СУСК РФ по Калужской области. Накануне УМВД РФ по Калужской области сообщило, что двое молодых людей катались на самокатах по торговому залу в магазине в Калуге, шумели и мешали покупателям. Пожилой мужчина сделал им замечание, возник конфликт, в ходе которого он схватил за куртку одного из юношей. Это возмутило его товарища, и он ударил мужчину в лицо, а когда тот упал, продолжил бить ногами. Девятнадцатилетний молодой человек стал фигурантом дела о побоях, сообщала полиция, отмечая, что он находится под подпиской о невыезде. Представитель СУСК уточнила РИА Новости, что уголовное дело переквалифицировали. "Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан. По уголовному делу изъяты записи камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели", - говорится в сообщении СУСК. СК России сообщает, что глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20250227/bashkirija-2001906261.html
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происшествия, россия, калуга, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калуга, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калуге задержали самокатчика, ударившего пенсионера в магазине

Самокатчика, ударившего пенсионера в магазине в Калуге, задержали за хулиганство

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Ударивший пенсионера в магазине в Калуге молодой человек на самокате задержан по подозрению в хулиганстве, сообщило СУСК РФ по Калужской области.
Накануне УМВД РФ по Калужской области сообщило, что двое молодых людей катались на самокатах по торговому залу в магазине в Калуге, шумели и мешали покупателям. Пожилой мужчина сделал им замечание, возник конфликт, в ходе которого он схватил за куртку одного из юношей. Это возмутило его товарища, и он ударил мужчину в лицо, а когда тот упал, продолжил бить ногами. Девятнадцатилетний молодой человек стал фигурантом дела о побоях, сообщала полиция, отмечая, что он находится под подпиской о невыезде.
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Представитель СУСК уточнила РИА Новости, что уголовное дело переквалифицировали.
"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан. По уголовному делу изъяты записи камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели", - говорится в сообщении СУСК.
СК России сообщает, что глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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ПроисшествияРоссияКалугаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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