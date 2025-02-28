https://ria.ru/20250228/yaroslavl-2002232886.html

В Ярославле умерла столетняя ветеран Великой Отечественной войны

В Ярославле умерла столетняя ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 28.02.2025

В Ярославле умерла столетняя ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны Ольга Тимофеевна Лукина скончалась в Ярославле в возрасте 100 лет, сообщила Центральная библиотека города на сайте. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:06:00+03:00

2025-02-28T15:06:00+03:00

2025-02-28T15:06:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Ольга Тимофеевна Лукина скончалась в Ярославле в возрасте 100 лет, сообщила Центральная библиотека города на сайте."26 февраля 2025 года не стало нашего дорогого ветерана, участника Великой Отечественной войны Ольги Тимофеевны Лукиной. Первого марта Ольга Тимофеевна Лукина будет похоронена на воинском кладбище на территории Леонтьевского некрополя в Ярославле", - сообщается на сайте библиотеки. Работники библиотеки отмечают, что Ольга Тимофеевна была для них мудрым наставником в библиотечном деле, примером стойкости и мужества, настоящим патриотом, гражданином своей страны. Четырнадцатого февраля ветерану исполнилось 100 лет. "Она пошла на войну добровольцем вместе со всем своим классом, прибавив себе возраст, так как была младше всех. 2 мая 1942 года младший сержант Ольга Лукина приняла присягу", - сообщает библиотека. Ольга Тимофеевна служила связистом. Воевала на Волховском, Ленинградском, Карельском фронтах. Девятого мая 1945 года Победу Лукина встретила в Ярославле. Вспоминала необычную атмосферу на улицах города в этот день: всеобщее ликование и внимание всем, кто был в военной форме – фронтовиков обнимали и качали на руках, отмечают в библиотеке. На следующий день, 10 мая, полк связи был направлен на Дальний Восток на войну с Японией. После окончания войны в Уссурийске младший сержант Лукина обучала связистов-новобранцев. Демобилизована 17 ноября 1945 года. "Её выпускной класс оказался счастливым – все одноклассники вернулись с фронта", - говорится в сообщении. Ольга Тимофеевна награждена медалями "За оборону Ленинграда", "За оборону Советского Заполярья", "За победу над Японией", медалью Жукова, "За победу над Германией", орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.

https://ria.ru/20241126/limanskaya-1985704211.html

https://ria.ru/20240816/veteran-1966610890.html

https://ria.ru/20240815/shturman-1966434093.html

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общество, ярославль, дальний восток, япония, россия