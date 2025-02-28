В Ярославле умерла столетняя ветеран Великой Отечественной войны
В Ярославле умерла столетняя ветеран ВОВ Ольга Тимофеевна Лукина
Ветеран Великой Отечественной войны Ольга Лукина . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Ольга Тимофеевна Лукина скончалась в Ярославле в возрасте 100 лет, сообщила Центральная библиотека города на сайте.
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"26 февраля 2025 года не стало нашего дорогого ветерана, участника Великой Отечественной войны Ольги Тимофеевны Лукиной. Первого марта Ольга Тимофеевна Лукина будет похоронена на воинском кладбище на территории Леонтьевского некрополя в Ярославле", - сообщается на сайте библиотеки.
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Работники библиотеки отмечают, что Ольга Тимофеевна была для них мудрым наставником в библиотечном деле, примером стойкости и мужества, настоящим патриотом, гражданином своей страны.
Четырнадцатого февраля ветерану исполнилось 100 лет.
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"Она пошла на войну добровольцем вместе со всем своим классом, прибавив себе возраст, так как была младше всех. 2 мая 1942 года младший сержант Ольга Лукина приняла присягу", - сообщает библиотека.
Ольга Тимофеевна служила связистом. Воевала на Волховском, Ленинградском, Карельском фронтах.
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Девятого мая 1945 года Победу Лукина встретила в Ярославле. Вспоминала необычную атмосферу на улицах города в этот день: всеобщее ликование и внимание всем, кто был в военной форме – фронтовиков обнимали и качали на руках, отмечают в библиотеке.
На следующий день, 10 мая, полк связи был направлен на Дальний Восток на войну с Японией. После окончания войны в Уссурийске младший сержант Лукина обучала связистов-новобранцев. Демобилизована 17 ноября 1945 года.
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"Её выпускной класс оказался счастливым – все одноклассники вернулись с фронта", - говорится в сообщении.
Ольга Тимофеевна награждена медалями "За оборону Ленинграда", "За оборону Советского Заполярья", "За победу над Японией", медалью Жукова, "За победу над Германией", орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.
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