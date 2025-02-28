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Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие - РИА Новости, 28.02.2025
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02:30 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/yadernoe--2002086129.html
Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие
Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие - РИА Новости, 28.02.2025
Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие
Во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет, лидер КНДР Ким Чен Ын призвал совершенствовать боеготовность стратегических сил, пишет ЦТАК. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T02:30:00+03:00
2025-02-28T02:30:00+03:00
в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет, лидер КНДР Ким Чен Ын призвал совершенствовать боеготовность стратегических сил, пишет ЦТАК."Товарищ Ким Чен Ын отметил, что самые усовершенствованные силы сдерживания и обороноспособность гарантируются мощной наступательной силой. Он подчеркнул: более последовательно совершенствовать боеготовность ядерных вооруженных сил, быть в полной готовности к их использованию и тем самым с помощью надежного ядерного щита вечно защищать суверенитет и безопасность государства, — это ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил Республики", — отмечено в публикации.Кроме того, подчеркивается, что цель учений заключалась в демонстрации способности Вооруженных сил КНДР к нанесению контрудара в любом пространстве.Это четвертые испытания ракет в Северной Корее с начала года. Прошлые пуски прошли 25 января, когда тестировали снаряд, запускаемый из-под воды.
https://ria.ru/20250226/medvedev-2001759591.html
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие

ЦТАК: Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие для обороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Ким Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Ким Чен Ын . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет, лидер КНДР Ким Чен Ын призвал совершенствовать боеготовность стратегических сил, пишет ЦТАК.
"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что самые усовершенствованные силы сдерживания и обороноспособность гарантируются мощной наступательной силой. Он подчеркнул: более последовательно совершенствовать боеготовность ядерных вооруженных сил, быть в полной готовности к их использованию и тем самым с помощью надежного ядерного щита вечно защищать суверенитет и безопасность государства, — это ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил Республики", — отмечено в публикации.
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Кроме того, подчеркивается, что цель учений заключалась в демонстрации способности Вооруженных сил КНДР к нанесению контрудара в любом пространстве.
Это четвертые испытания ракет в Северной Корее с начала года. Прошлые пуски прошли 25 января, когда тестировали снаряд, запускаемый из-под воды.
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