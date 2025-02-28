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Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие
Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие - РИА Новости, 28.02.2025
Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие
Во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет, лидер КНДР Ким Чен Ын призвал совершенствовать боеготовность стратегических сил, пишет ЦТАК. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T02:30:00+03:00
2025-02-28T02:30:00+03:00
2025-02-28T02:30:00+03:00
в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет, лидер КНДР Ким Чен Ын призвал совершенствовать боеготовность стратегических сил, пишет ЦТАК."Товарищ Ким Чен Ын отметил, что самые усовершенствованные силы сдерживания и обороноспособность гарантируются мощной наступательной силой. Он подчеркнул: более последовательно совершенствовать боеготовность ядерных вооруженных сил, быть в полной готовности к их использованию и тем самым с помощью надежного ядерного щита вечно защищать суверенитет и безопасность государства, — это ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил Республики", — отмечено в публикации.Кроме того, подчеркивается, что цель учений заключалась в демонстрации способности Вооруженных сил КНДР к нанесению контрудара в любом пространстве.Это четвертые испытания ракет в Северной Корее с начала года. Прошлые пуски прошли 25 января, когда тестировали снаряд, запускаемый из-под воды.
https://ria.ru/20250226/medvedev-2001759591.html
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие
ЦТАК: Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие для обороны