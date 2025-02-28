https://ria.ru/20250228/wengallbi-2002289368.html
Автоблогер Wengallbi задолжал 90 тысяч рублей по штрафам ГИБДД
Автоблогер Wengallbi задолжал 90 тысяч рублей по штрафам ГИБДД - РИА Новости, 28.02.2025
Автоблогер Wengallbi задолжал 90 тысяч рублей по штрафам ГИБДД
Автоблогер Wengallbi (Венгалби, настоящее имя Ахмед Алиасхабов) задолжал 90 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:58:00+03:00
2025-02-28T17:58:00+03:00
2025-02-28T18:04:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Автоблогер Wengallbi (Венгалби, настоящее имя Ахмед Алиасхабов) задолжал 90 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Накануне автоблогер был задержан в Москве. По данным столичного главка СК РФ, молодой человек пытался за взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС отделаться от административного протокола за пьяное вождение. В отношении Алиасхабова возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки. Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, автоблогер не погашал вовремя штрафы ГИБДД, теперь приставы взыскивают с него 90 тысяч рублей долга.
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гибдд мвд рф, происшествия
ГИБДД МВД РФ, Происшествия
Автоблогер Wengallbi задолжал 90 тысяч рублей по штрафам ГИБДД
Приставы взыскивают с блогера Wengallbi 90 тысяч рублей долга по штрафам ГИБДД