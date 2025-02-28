https://ria.ru/20250228/vzryv-2002376842.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 01.03.2025

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2025

2025-02-28T23:57:00+03:00

2025-02-28T23:57:00+03:00

2025-03-01T00:18:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщении "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена с 20.45 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

россия

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, вооруженные силы украины, россия, харьковская область