Подозреваемый по делу о взрыве в Самаре рассказал о мотивах своего поступка
Подозреваемый по делу о взрыве у здания правительства Самарской области был пьян
© РИА НовостиСергей Семакин, бросивший гранату на крыльцо правительства Самарской области, в зале суда
© РИА Новости
Сергей Семакин, бросивший гранату на крыльцо правительства Самарской области, в зале суда
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САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Подозреваемый по делу о взрыве у здания правительства Самарской области Сергей Семакин, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о мотивах своего поступка, заявил, что в момент инцидента был сильно пьян и у него не было умысла совершать теракт.
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"Пьяный (был - ред.), наверное, даже сейчас до сих пор с мыслями не могу собраться. Людей точно, земляков своих не хотел обидеть. Что-то хотел, может, доказать, устал, наверное, от жизни. Я не террорист. У меня не было ни умысла какого-то. Как пьяный хулиган я поступил. Сильно пьяный был", - сказал мужчина в суде в Самаре, где ему избирали меру пресечения.
Семакин добавил, что нашел гранату на кладбище и не знал, учебная она или настоящая.
Защитник подозреваемого Сергей Кирсанов уточнил, что его подзащитный нашел гранату на кладбище около года назад. В ночь на четверг мужчина попросил своего сына повозить его по городу, чтобы избавиться от стресса из-за ссор с родственниками.
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"Он считает, что подставил своего сына, потому что тот ничего не знал, да и он сам не знал. Это спонтанное действие, чтобы избавиться от этой гранаты. Человек на самом деле шел немножко на набережную, чтобы прийти в себя после ссоры с родственниками. Проходя, возникло желание избавиться от гранаты, чтобы никому не причинить вреда", - сказал адвокат.
Суд отправил Семакина под стражу до конца апреля. На заседании он не возражал против ареста.
Причастными к теракту в Самаре оказались отец и сын
27 февраля, 14:17
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в четверг рано утром мужчина бросил, предположительно, гранату на крыльцо правительства Самарской области, в результате разрыва которой была повреждена тротуарная плитка. Пострадавших нет.
В региональном СУСК России уточнили, что мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле под управлением другого мужчины. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Причастными к совершению преступлений оказались отец и сын.