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Подозреваемый по делу о взрыве в Самаре рассказал о мотивах своего поступка - РИА Новости, 28.02.2025
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17:05 28.02.2025 (обновлено: 17:06 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/vzryv-2002266540.html
Подозреваемый по делу о взрыве в Самаре рассказал о мотивах своего поступка
Подозреваемый по делу о взрыве в Самаре рассказал о мотивах своего поступка - РИА Новости, 28.02.2025
Подозреваемый по делу о взрыве в Самаре рассказал о мотивах своего поступка
Подозреваемый по делу о взрыве у здания правительства Самарской области Сергей Семакин, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о мотивах своего поступка,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:05:00+03:00
2025-02-28T17:06:00+03:00
происшествия
самарская область
россия
самара
вячеслав федорищев
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САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Подозреваемый по делу о взрыве у здания правительства Самарской области Сергей Семакин, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о мотивах своего поступка, заявил, что в момент инцидента был сильно пьян и у него не было умысла совершать теракт. "Пьяный (был - ред.), наверное, даже сейчас до сих пор с мыслями не могу собраться. Людей точно, земляков своих не хотел обидеть. Что-то хотел, может, доказать, устал, наверное, от жизни. Я не террорист. У меня не было ни умысла какого-то. Как пьяный хулиган я поступил. Сильно пьяный был", - сказал мужчина в суде в Самаре, где ему избирали меру пресечения. Семакин добавил, что нашел гранату на кладбище и не знал, учебная она или настоящая. Защитник подозреваемого Сергей Кирсанов уточнил, что его подзащитный нашел гранату на кладбище около года назад. В ночь на четверг мужчина попросил своего сына повозить его по городу, чтобы избавиться от стресса из-за ссор с родственниками. "Он считает, что подставил своего сына, потому что тот ничего не знал, да и он сам не знал. Это спонтанное действие, чтобы избавиться от этой гранаты. Человек на самом деле шел немножко на набережную, чтобы прийти в себя после ссоры с родственниками. Проходя, возникло желание избавиться от гранаты, чтобы никому не причинить вреда", - сказал адвокат. Суд отправил Семакина под стражу до конца апреля. На заседании он не возражал против ареста. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в четверг рано утром мужчина бросил, предположительно, гранату на крыльцо правительства Самарской области, в результате разрыва которой была повреждена тротуарная плитка. Пострадавших нет. В региональном СУСК России уточнили, что мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле под управлением другого мужчины. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Причастными к совершению преступлений оказались отец и сын.
https://ria.ru/20250228/samara-2002259009.html
https://ria.ru/20250227/samara-2001944946.html
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происшествия, самарская область, россия, самара, вячеслав федорищев
Происшествия, Самарская область, Россия, Самара, Вячеслав Федорищев
Подозреваемый по делу о взрыве в Самаре рассказал о мотивах своего поступка

Подозреваемый по делу о взрыве у здания правительства Самарской области был пьян

© РИА НовостиСергей Семакин, бросивший гранату на крыльцо правительства Самарской области, в зале суда
Сергей Семакин, бросивший гранату на крыльцо правительства Самарской области, в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости
Сергей Семакин, бросивший гранату на крыльцо правительства Самарской области, в зале суда
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САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Подозреваемый по делу о взрыве у здания правительства Самарской области Сергей Семакин, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о мотивах своего поступка, заявил, что в момент инцидента был сильно пьян и у него не было умысла совершать теракт.
«
"Пьяный (был - ред.), наверное, даже сейчас до сих пор с мыслями не могу собраться. Людей точно, земляков своих не хотел обидеть. Что-то хотел, может, доказать, устал, наверное, от жизни. Я не террорист. У меня не было ни умысла какого-то. Как пьяный хулиган я поступил. Сильно пьяный был", - сказал мужчина в суде в Самаре, где ему избирали меру пресечения.
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Семакин добавил, что нашел гранату на кладбище и не знал, учебная она или настоящая.
Защитник подозреваемого Сергей Кирсанов уточнил, что его подзащитный нашел гранату на кладбище около года назад. В ночь на четверг мужчина попросил своего сына повозить его по городу, чтобы избавиться от стресса из-за ссор с родственниками.
«
"Он считает, что подставил своего сына, потому что тот ничего не знал, да и он сам не знал. Это спонтанное действие, чтобы избавиться от этой гранаты. Человек на самом деле шел немножко на набережную, чтобы прийти в себя после ссоры с родственниками. Проходя, возникло желание избавиться от гранаты, чтобы никому не причинить вреда", - сказал адвокат.
Суд отправил Семакина под стражу до конца апреля. На заседании он не возражал против ареста.
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Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в четверг рано утром мужчина бросил, предположительно, гранату на крыльцо правительства Самарской области, в результате разрыва которой была повреждена тротуарная плитка. Пострадавших нет.
В региональном СУСК России уточнили, что мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле под управлением другого мужчины. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Причастными к совершению преступлений оказались отец и сын.
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