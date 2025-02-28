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Гергиев откроет в Большом театре выставку к фестивалю опер Вагнера - РИА Новости, 28.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:29 28.02.2025 (обновлено: 14:36 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/vystavka-2002219486.html
Гергиев откроет в Большом театре выставку к фестивалю опер Вагнера
Гергиев откроет в Большом театре выставку к фестивалю опер Вагнера - РИА Новости, 28.02.2025
Гергиев откроет в Большом театре выставку к фестивалю опер Вагнера
Маэстро Валерий Гергиев 1 марта откроет выставку "Оперы Рихарда Вагнера на сцене Большого театра" в Хоровом здании Исторической сцены Большого театра, сообщили... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:29:00+03:00
2025-02-28T14:36:00+03:00
культура
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Маэстро Валерий Гергиев 1 марта откроет выставку "Оперы Рихарда Вагнера на сцене Большого театра" в Хоровом здании Исторической сцены Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. Выставка "Оперы Рихарда Вагнера на сцене Большого театра" приурочена к фестивалю опер Вагнера и гастролям Мариинского театра, в рамках которых на исторической сцене ГАБТа будет показана тетралогия "Кольцо нибелунга". В экспозиции представлены эскизы Константина Коровина, Александра Головина, Федора Федоровского к разным постановкам опер Вагнера. Также на выставке представлены афиши и фото сцен из спектаклей ХIХ и ХХ веков. В числе особенных экспонатов - костюмы Ивана Козловского в заглавной партии в опере "Лоэнгрин" (1923 год), Елизаветы Шумской в партии Эльзы из оперы "Лоэнгрин" (1956 год), Павла Кудрявченко в партии Логе из "Золота Рейна" (1979 год). Выставку откроет маэстро Валерий Гергиев. В преддверии показов на Исторической сцене всех спектаклей тетралогии "Кольцо ниблунга" в Бетховенском зале пройдет посвященный этому событию цикл лекций Марии Залесской, главного редактора издательства "Молодая гвардия", историка, музыковеда и автора книги "Вагнер" из знаменитой серии "Жизнь замечательных людей", которую в Германии признали лучшей биографией композитора, написанной на иностранном языке. Даты показов тетралогии: "Золото Рейна" — 5 марта в 20.00, 13 марта в 19.00; "Валькирия" — 6 и 14 марта в 18.00; "Зигфрид" — 8 и 15 марта в 17.00; "Гибель богов" — 9 и 16 марта в 17.00. За дирижерским пультом всех спектаклей — Валерий Гергиев.
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германия, валерий гергиев, рихард вагнер, константин коровин, большой театр, мариинский театр, опера, музыка, новости культуры
Культура, Германия, Валерий Гергиев, Рихард Вагнер, Константин Коровин, Большой театр, Мариинский театр, Опера, Музыка, Новости культуры
Гергиев откроет в Большом театре выставку к фестивалю опер Вагнера

Гергиев 1 марта откроет выставку "Оперы Вагнера на сцене Большого театра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВалерий Гергиев
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Валерий Гергиев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Маэстро Валерий Гергиев 1 марта откроет выставку "Оперы Рихарда Вагнера на сцене Большого театра" в Хоровом здании Исторической сцены Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.
Выставка "Оперы Рихарда Вагнера на сцене Большого театра" приурочена к фестивалю опер Вагнера и гастролям Мариинского театра, в рамках которых на исторической сцене ГАБТа будет показана тетралогия "Кольцо нибелунга".
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В экспозиции представлены эскизы Константина Коровина, Александра Головина, Федора Федоровского к разным постановкам опер Вагнера. Также на выставке представлены афиши и фото сцен из спектаклей ХIХ и ХХ веков. В числе особенных экспонатов - костюмы Ивана Козловского в заглавной партии в опере "Лоэнгрин" (1923 год), Елизаветы Шумской в партии Эльзы из оперы "Лоэнгрин" (1956 год), Павла Кудрявченко в партии Логе из "Золота Рейна" (1979 год).
Выставку откроет маэстро Валерий Гергиев.
В преддверии показов на Исторической сцене всех спектаклей тетралогии "Кольцо ниблунга" в Бетховенском зале пройдет посвященный этому событию цикл лекций Марии Залесской, главного редактора издательства "Молодая гвардия", историка, музыковеда и автора книги "Вагнер" из знаменитой серии "Жизнь замечательных людей", которую в Германии признали лучшей биографией композитора, написанной на иностранном языке.
Даты показов тетралогии: "Золото Рейна" — 5 марта в 20.00, 13 марта в 19.00; "Валькирия" — 6 и 14 марта в 18.00; "Зигфрид" — 8 и 15 марта в 17.00; "Гибель богов" — 9 и 16 марта в 17.00. За дирижерским пультом всех спектаклей — Валерий Гергиев.
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