https://ria.ru/20250228/vystavka-2002219486.html

Гергиев откроет в Большом театре выставку к фестивалю опер Вагнера

Гергиев откроет в Большом театре выставку к фестивалю опер Вагнера - РИА Новости, 28.02.2025

Гергиев откроет в Большом театре выставку к фестивалю опер Вагнера

Маэстро Валерий Гергиев 1 марта откроет выставку "Оперы Рихарда Вагнера на сцене Большого театра" в Хоровом здании Исторической сцены Большого театра, сообщили... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:29:00+03:00

2025-02-28T14:29:00+03:00

2025-02-28T14:36:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Маэстро Валерий Гергиев 1 марта откроет выставку "Оперы Рихарда Вагнера на сцене Большого театра" в Хоровом здании Исторической сцены Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. Выставка "Оперы Рихарда Вагнера на сцене Большого театра" приурочена к фестивалю опер Вагнера и гастролям Мариинского театра, в рамках которых на исторической сцене ГАБТа будет показана тетралогия "Кольцо нибелунга". В экспозиции представлены эскизы Константина Коровина, Александра Головина, Федора Федоровского к разным постановкам опер Вагнера. Также на выставке представлены афиши и фото сцен из спектаклей ХIХ и ХХ веков. В числе особенных экспонатов - костюмы Ивана Козловского в заглавной партии в опере "Лоэнгрин" (1923 год), Елизаветы Шумской в партии Эльзы из оперы "Лоэнгрин" (1956 год), Павла Кудрявченко в партии Логе из "Золота Рейна" (1979 год). Выставку откроет маэстро Валерий Гергиев. В преддверии показов на Исторической сцене всех спектаклей тетралогии "Кольцо ниблунга" в Бетховенском зале пройдет посвященный этому событию цикл лекций Марии Залесской, главного редактора издательства "Молодая гвардия", историка, музыковеда и автора книги "Вагнер" из знаменитой серии "Жизнь замечательных людей", которую в Германии признали лучшей биографией композитора, написанной на иностранном языке. Даты показов тетралогии: "Золото Рейна" — 5 марта в 20.00, 13 марта в 19.00; "Валькирия" — 6 и 14 марта в 18.00; "Зигфрид" — 8 и 15 марта в 17.00; "Гибель богов" — 9 и 16 марта в 17.00. За дирижерским пультом всех спектаклей — Валерий Гергиев.

https://ria.ru/20250114/bolshoy-1993707605.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, валерий гергиев, рихард вагнер, константин коровин, большой театр, мариинский театр, опера, музыка, новости культуры