Гергиев откроет в Большом театре выставку к фестивалю опер Вагнера
Гергиев 1 марта откроет выставку "Оперы Вагнера на сцене Большого театра"
Валерий Гергиев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Маэстро Валерий Гергиев 1 марта откроет выставку "Оперы Рихарда Вагнера на сцене Большого театра" в Хоровом здании Исторической сцены Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.
Выставка "Оперы Рихарда Вагнера на сцене Большого театра" приурочена к фестивалю опер Вагнера и гастролям Мариинского театра, в рамках которых на исторической сцене ГАБТа будет показана тетралогия "Кольцо нибелунга".
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В экспозиции представлены эскизы Константина Коровина, Александра Головина, Федора Федоровского к разным постановкам опер Вагнера. Также на выставке представлены афиши и фото сцен из спектаклей ХIХ и ХХ веков. В числе особенных экспонатов - костюмы Ивана Козловского в заглавной партии в опере "Лоэнгрин" (1923 год), Елизаветы Шумской в партии Эльзы из оперы "Лоэнгрин" (1956 год), Павла Кудрявченко в партии Логе из "Золота Рейна" (1979 год).
Выставку откроет маэстро Валерий Гергиев.
В преддверии показов на Исторической сцене всех спектаклей тетралогии "Кольцо ниблунга" в Бетховенском зале пройдет посвященный этому событию цикл лекций Марии Залесской, главного редактора издательства "Молодая гвардия", историка, музыковеда и автора книги "Вагнер" из знаменитой серии "Жизнь замечательных людей", которую в Германии признали лучшей биографией композитора, написанной на иностранном языке.
Даты показов тетралогии: "Золото Рейна" — 5 марта в 20.00, 13 марта в 19.00; "Валькирия" — 6 и 14 марта в 18.00; "Зигфрид" — 8 и 15 марта в 17.00; "Гибель богов" — 9 и 16 марта в 17.00. За дирижерским пультом всех спектаклей — Валерий Гергиев.
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