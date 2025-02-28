https://ria.ru/20250228/vulin-2002238413.html

Вулин рассказал о встрече с Нарышкиным и Лавровым

Вулин рассказал о встрече с Нарышкиным и Лавровым - РИА Новости, 28.02.2025

Вулин рассказал о встрече с Нарышкиным и Лавровым

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что провел встречу с директором СВР Сергеем Нарышкиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе своего визита в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:22:00+03:00

2025-02-28T15:22:00+03:00

2025-02-28T15:42:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что провел встречу с директором СВР Сергеем Нарышкиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе своего визита в Москву."У меня была встреча с… Нарышкиным, большим другом Сербии, министром Лавровым", - сказал Вулин журналистам.По его словам, отношения Сербии и России больше, чем политика."Мы исторические союзники, которых объединяет не только прошлое, но и будущее", - добавил Вулин, отметив, что за время визита уже провел лекцию для студентов МГИМО.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002004676.html

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сербия, россия, александр вулин, сергей нарышкин, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире