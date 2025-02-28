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При обстреле ВСУ пострадали два жителя Белгородской области
При обстреле ВСУ пострадали два жителя Белгородской области - РИА Новости, 28.02.2025
При обстреле ВСУ пострадали два жителя Белгородской области
Два мирных жителя ранены при украинском обстреле села Архангельское Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:19:00+03:00
2025-02-28T19:19:00+03:00
2025-02-28T19:30:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
архангельское
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при украинском обстреле села Архангельское Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Архангельское подверглось обстрелу. Ранены двое - мужчина и женщина. Пострадавших с осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Он добавил, что в результате прилёта снаряда повреждены четыре частных дома. Кроме того, в одном из домовладений перебита газовая труба - аварийными бригадами утечка газа устранена."В городе Шебекино от удара FPV-дрона по стоянке предприятия осколками посечён легковой автомобиль. Оперативные службы работают на местах", - отметил глава области.
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, архангельское, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Архангельское, Вячеслав Гладков
При обстреле ВСУ пострадали два жителя Белгородской области
Гладков: при обстреле ВСУ пострадали два жителя белгородского села Архангельское