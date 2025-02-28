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При обстреле ВСУ пострадали два жителя Белгородской области - РИА Новости, 28.02.2025
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19:19 28.02.2025 (обновлено: 19:30 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/vsu-2002326223.html
При обстреле ВСУ пострадали два жителя Белгородской области
При обстреле ВСУ пострадали два жителя Белгородской области - РИА Новости, 28.02.2025
При обстреле ВСУ пострадали два жителя Белгородской области
Два мирных жителя ранены при украинском обстреле села Архангельское Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:19:00+03:00
2025-02-28T19:30:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
архангельское
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при украинском обстреле села Архангельское Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Архангельское подверглось обстрелу. Ранены двое - мужчина и женщина. Пострадавших с осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Он добавил, что в результате прилёта снаряда повреждены четыре частных дома. Кроме того, в одном из домовладений перебита газовая труба - аварийными бригадами утечка газа устранена."В городе Шебекино от удара FPV-дрона по стоянке предприятия осколками посечён легковой автомобиль. Оперативные службы работают на местах", - отметил глава области.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, архангельское, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Архангельское, Вячеслав Гладков
При обстреле ВСУ пострадали два жителя Белгородской области

Гладков: при обстреле ВСУ пострадали два жителя белгородского села Архангельское

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при украинском обстреле села Архангельское Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Архангельское подверглось обстрелу. Ранены двое - мужчина и женщина. Пострадавших с осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.
Он добавил, что в результате прилёта снаряда повреждены четыре частных дома. Кроме того, в одном из домовладений перебита газовая труба - аварийными бригадами утечка газа устранена.
"В городе Шебекино от удара FPV-дрона по стоянке предприятия осколками посечён легковой автомобиль. Оперативные службы работают на местах", - отметил глава области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныАрхангельскоеВячеслав Гладков
 
 
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