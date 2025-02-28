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Удар ВСУ по Кременной в ЛНР оставил без света более десяти тысяч абонентов - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:46 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/vsu-2002284189.html
Удар ВСУ по Кременной в ЛНР оставил без света более десяти тысяч абонентов
Удар ВСУ по Кременной в ЛНР оставил без света более десяти тысяч абонентов - РИА Новости, 28.02.2025
Удар ВСУ по Кременной в ЛНР оставил без света более десяти тысяч абонентов
ВСУ обстреляли из артиллерии Кременную в ЛНР, из-за повреждений опоры ЛЭП около 11 тысяч абонентов региона остались без электроэнергии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:46:00+03:00
2025-02-28T17:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
происшествия
общество
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ЛУГАНСК, 28 фев – РИА Новости. ВСУ обстреляли из артиллерии Кременную в ЛНР, из-за повреждений опоры ЛЭП около 11 тысяч абонентов региона остались без электроэнергии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Ориентировочно час назад ВСУ нанесли артудар по городу Кременная. Повреждения получила ЛЭП. Порядка 11 тысяч абонентов без электроэнергии", - сообщил собеседник агентства. По его словам, на данный момент на месте обстрела работают аварийно-спасательный службы, идет осмотр территории для устранения повреждений.
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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия, общество
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Общество
Удар ВСУ по Кременной в ЛНР оставил без света более десяти тысяч абонентов

ВСУ повредили ЛЭП при ударе по Кременной, без света остались 11 тысяч абонентов

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
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ЛУГАНСК, 28 фев – РИА Новости. ВСУ обстреляли из артиллерии Кременную в ЛНР, из-за повреждений опоры ЛЭП около 11 тысяч абонентов региона остались без электроэнергии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Ориентировочно час назад ВСУ нанесли артудар по городу Кременная. Повреждения получила ЛЭП. Порядка 11 тысяч абонентов без электроэнергии", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, на данный момент на месте обстрела работают аварийно-спасательный службы, идет осмотр территории для устранения повреждений.
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияОбщество
 
 
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