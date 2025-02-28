https://ria.ru/20250228/vsu-2002284189.html

Удар ВСУ по Кременной в ЛНР оставил без света более десяти тысяч абонентов

Удар ВСУ по Кременной в ЛНР оставил без света более десяти тысяч абонентов - РИА Новости, 28.02.2025

Удар ВСУ по Кременной в ЛНР оставил без света более десяти тысяч абонентов

ВСУ обстреляли из артиллерии Кременную в ЛНР, из-за повреждений опоры ЛЭП около 11 тысяч абонентов региона остались без электроэнергии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:46:00+03:00

2025-02-28T17:46:00+03:00

2025-02-28T17:46:00+03:00

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ЛУГАНСК, 28 фев – РИА Новости. ВСУ обстреляли из артиллерии Кременную в ЛНР, из-за повреждений опоры ЛЭП около 11 тысяч абонентов региона остались без электроэнергии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Ориентировочно час назад ВСУ нанесли артудар по городу Кременная. Повреждения получила ЛЭП. Порядка 11 тысяч абонентов без электроэнергии", - сообщил собеседник агентства. По его словам, на данный момент на месте обстрела работают аварийно-спасательный службы, идет осмотр территории для устранения повреждений.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия, общество