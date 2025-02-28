https://ria.ru/20250228/vsu-2002090642.html
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ
У населенного пункта Никольский в Курской области ликвидировали четырех диверсантов ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T04:04:00+03:00
2025-02-28T04:04:00+03:00
2025-02-28T04:10:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. У населенного пункта Никольский в Курской области ликвидировали четырех диверсантов ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур."Разведгруппа из шести человек, принадлежавшая 47-й отдельной мехбригаде ВСУ, уничтожена у населенного пункта Никольский в Курской области. Четыре диверсанта ликвидированы, два взяты в плен", — сказал собеседник агентства.В четверг стало известно. что группировка войск "Север" Вооруженных сил России освободила Никольский.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 835 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2 072 боевые бронированные машины, 2 229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ, двух диверсантов взяли в плен