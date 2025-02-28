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В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:04 28.02.2025 (обновлено: 04:10 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/vsu-2002090642.html
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ
У населенного пункта Никольский в Курской области ликвидировали четырех диверсантов ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T04:04:00+03:00
2025-02-28T04:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. У населенного пункта Никольский в Курской области ликвидировали четырех диверсантов ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур."Разведгруппа из шести человек, принадлежавшая 47-й отдельной мехбригаде ВСУ, уничтожена у населенного пункта Никольский в Курской области. Четыре диверсанта ликвидированы, два взяты в плен", — сказал собеседник агентства.В четверг стало известно. что группировка войск "Север" Вооруженных сил России освободила Никольский.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 835 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2 072 боевые бронированные машины, 2 229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ

В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ, двух диверсантов взяли в плен

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота Вооруженных сил России
Работа Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. У населенного пункта Никольский в Курской области ликвидировали четырех диверсантов ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Разведгруппа из шести человек, принадлежавшая 47-й отдельной мехбригаде ВСУ, уничтожена у населенного пункта Никольский в Курской области. Четыре диверсанта ликвидированы, два взяты в плен", — сказал собеседник агентства.
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"К такому никто не был готов": новое оружие морпехов в Курской области
19 февраля, 08:00
В четверг стало известно. что группировка войск "Север" Вооруженных сил России освободила Никольский.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 835 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2 072 боевые бронированные машины, 2 229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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