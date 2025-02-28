https://ria.ru/20250228/vsu-2002057778.html

С 1 марта россияне прекращают трехлетнее финансирование ВСУ

С 1 марта россияне прекращают трехлетнее финансирование ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025

С 1 марта россияне прекращают трехлетнее финансирование ВСУ

Вчера председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о том, какие новые законы начинают действовать с 1 марта 2025 года. Один из наиболее... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:00:00+03:00

2025-02-28T08:00:00+03:00

2025-02-28T08:01:00+03:00

аналитика

россия

мошенники

кредиты

госуслуги

вооруженные силы украины

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Вчера председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о том, какие новые законы начинают действовать с 1 марта 2025 года. Один из наиболее долгожданных документов — Федеральный закон от 26.02.2024 № 31-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях" и Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)", который призван решить давно назревшую проблему оформления украинскими телефонными мошенниками на граждан России кредитов и займов, которые большей частью отмывались и направлялись на финансирование войск киевского режима.Полный масштаб телефонных мошенничеств еще предстоит оценить, но уже сейчас есть понимание, что за три года СВО россияне в результате обмана или под психологическим давлением, но по действовавшему законодательству юридически добровольно передали украинским мошенникам минимум 280 миллиардов рублей (по некоторым данным — еще больше).Чтобы понять, много это или мало, проведем небольшую калькуляцию.Комплект экипировки и личного вооружения солдата ВСУ на данный момент в пересчете на рубли составляет от полумиллиона до миллиона — в зависимости от используемых "брендов" (расчет приблизительный).По данным зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, украинские кол-центры (которых несколько сотен только в Днепропетровске) отправляют из общей суммы добычи на финансирование ВСУ порядка 40-50%. Сорок процентов от 280 миллиардов рублей — 112 миллиардов.На эти деньги можно экипировать и снабдить личным оружием порядка 140 тысяч солдат ВСУ. Сейчас, по оценке экспертов, непосредственно на первой линии боевого соприкосновения с российскими войсками в зоне СВО находятся ориентировочно 215 тысяч украинских солдат (из примерно 800 тысяч всей численности ВСУ).Это означает, что россияне против своей воли профинансировали больше половины от этого количества, во многих случаях поддаваясь именно на уловки, связанные с СВО: от "поиска пропавших без вести" до "помощи раненым".Сейчас этот канал финансирования закрывается: с 1 марта через личный кабинет на "Госуслугах" каждый гражданин России может установить самозапрет на оформление на его имя кредитов и микрозаймов. С сентября это можно будет также сделать через МФЦ.Самозапрет можно будет установить как по виду кредитора (кредитная или микрофинансовая организация), так и по способу обращения за займом или кредитом (в офисе и дистанционно либо только дистанционно). Также можно будет установить полный самозапрет, распространяющийся на все случаи и условия. Самозапрет начинает работать на следующий день после подачи заявления, и после этого любой банк или МФО должны автоматически отказывать в выдаче займа или кредита на данное лицо. Если же банк или МФО, несмотря на установленный самозапрет, все же оформит заем или кредит, потребовать от заемщика исполнения обязательств по ним он не сможет. Важное примечание: для установления самозапрета действующие кредиты или займы досрочно погашать не нужно.Что касается уже действующих кредитов, оформленных в результате мошенничества, то обратной силы вышеуказанный закон не имеет. По информации от главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, с 1 сентября 2025 года жертвы мошенников получат право не выплачивать подобные кредиты при условии, что должных проверок проведено не было, "паузы-охлаждения" перед выдачей — тоже и по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.У многих может возникнуть вопрос: почему данная мера начинает работать только сейчас, если тревожные звонки начали поступать достаточно давно?Начнем с того, что подготовка, утверждение и обеспечение работоспособности новых законов происходят не мгновенно. С учетом того, что в рамках федеральных законов затрагиваются интересы всего населения страны, в каждом случае проводятся глубокая, многоуровневая проработка, многоступенчатое обсуждение и утверждение с учетом всех нюансов и всех возможных сценариев и последствий. На выходе законы также должны иметь специальную обеспечивающую инфраструктуру — как физическую, так и организационную.Пример — российская система "Госуслуги". Для нас она уже совершенно привычна, но для подавляющего числа стран в мире, включающего и "гегемонов", и "локомотивы", эта система вызывает такую же реакцию, как Алиса Селезнева в советской школе. Но "Госуслуги" — это слишком сильный пример. Есть умиляющие данные, что в Европе доступ в интернет через модемы (dial-up) прекратился только в прошлом году, а в США им пользуются и по сей день.Сама же новая система — это не просто "кредитный автоблок", притом что даже простейших автоматических блокировок на просвещенном и продвинутом Западе раз-два и обчелся. Что-то отдаленно похожее есть в Швеции, Сингапуре и канадской провинции Квебек, кнопка в каком-то приложении есть в Индии — вот, пожалуй, и все. Новый российский механизм — это первый шаг к формированию цифрового финансового суверенитета личности, где российские граждане получают беспрецедентный контроль над своим кредитным "цифровым двойником".Этот урок был для нас болезненным, но он выучен.

https://ria.ru/20250107/ekspert-1992747623.html

https://ria.ru/20250226/moshenniki-2001617792.html

https://ria.ru/20250221/moshenniki-2000711329.html

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аналитика, россия, мошенники, кредиты, госуслуги, вооруженные силы украины