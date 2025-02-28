https://ria.ru/20250228/vstrecha-2002344848.html

В США ужаснулись поведению Зеленского на встрече с Трампом

В США ужаснулись поведению Зеленского на встрече с Трампом - РИА Новости, 28.02.2025

В США ужаснулись поведению Зеленского на встрече с Трампом

Бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг в соцсети X высмеял внешний вид Владимира Зеленского на встрече с... РИА Новости, 28.02.2025

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дональд трамп

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг в соцсети X высмеял внешний вид Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом."Вся эта тема с "рабочей одеждой" уже очень устарела", — написал он.Комментируя кадры со встречи в Вашингтоне, Рагг заявил, что Трамп относится к Зеленскому как к пятилетнему ребенку, а глава киевского режима чувствует себя неуверенным.Читатели тоже не остались равнодушными к поведению Зеленского."Его неуважение просто оскорбительно. Единственный мировой лидер, который ожидает миллиарды в виде помощи, и даже не может позволить себе показаться в костюме", — прокомментировал ситуацию другой обозреватель."Я могу научить Зеленского завязывать галстук, если ему нужна помощь", — сыронизировали в Сети.Трамп при встрече у Белого дома с иронией прокомментировал черную кофту Зеленского, заявив, что тот "приоделся".Глава киевского режима прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.

https://ria.ru/20250228/sdelka-2002303963.html

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Трамп о внешнем виде Зеленского Трамп о внешнем виде Зеленского 2025-02-28T20:30 true PT0M18S

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в мире, вашингтон (штат), сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский