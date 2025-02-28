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Трамп поиздевался над Зеленским при встрече - РИА Новости, 28.02.2025
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19:51 28.02.2025 (обновлено: 21:01 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/vstrecha-2002333112.html
Трамп поиздевался над Зеленским при встрече
Трамп поиздевался над Зеленским при встрече - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп поиздевался над Зеленским при встрече
Американский президент Дональд Трамп иронично оценил внешний вид Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:51:00+03:00
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вашингтон (штат)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп иронично оценил внешний вид Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне."Он приоделся сегодня", — сказал лидер Соединенных Штатов, приветствуя главу киевского режима.При этом Трамп не отреагировал на вопрос о сообщении российскому лидеру Владимиру Путину. Судя по кадрам, президент США услышал вопрос, потому что он повернулся в сторону журналиста, но ответил лишь дежурной благодарностью.Зеленский прибыл на бронированном автомобиле, на крыльце Белого дома его встретил сам Трамп. Американский лидер для встречи выбрал деловой костюм с красным галстуком и значком с флагом Соединенных Штатов, Зеленский же не стал изменять себе и вырядился в черную кофту и такие же штаны.Ранее сообщалось, что США и Украина достигли договоренностей по сделке о недрах. Договор, по утверждениям американской стороны, будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Трамп заявил, что в рамках договоренности Соединенные Штаты станут основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Проект он называл выгодным для Украины и США. Трамп требует от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов".
https://ria.ru/20250228/sdelka-2002303963.html
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Трамп о внешнем виде Зеленского
Трамп о внешнем виде Зеленского
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сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, в мире
США, Украина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
Трамп поиздевался над Зеленским при встрече

Трамп посмеялся над внешним видом Зеленского в Вашингтоне

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп иронично оценил внешний вид Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне.
"Он приоделся сегодня", — сказал лидер Соединенных Штатов, приветствуя главу киевского режима.
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При этом Трамп не отреагировал на вопрос о сообщении российскому лидеру Владимиру Путину. Судя по кадрам, президент США услышал вопрос, потому что он повернулся в сторону журналиста, но ответил лишь дежурной благодарностью.
Зеленский прибыл на бронированном автомобиле, на крыльце Белого дома его встретил сам Трамп. Американский лидер для встречи выбрал деловой костюм с красным галстуком и значком с флагом Соединенных Штатов, Зеленский же не стал изменять себе и вырядился в черную кофту и такие же штаны.
Ранее сообщалось, что США и Украина достигли договоренностей по сделке о недрах. Договор, по утверждениям американской стороны, будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Трамп заявил, что в рамках договоренности Соединенные Штаты станут основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Проект он называл выгодным для Украины и США. Трамп требует от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов".
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