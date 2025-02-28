https://ria.ru/20250228/vojska-2002150454.html

Украинские войска нанесли удар по школе в ЛНР

Украинские войска нанесли удар по школе в ЛНР - РИА Новости, 28.02.2025

Украинские войска нанесли удар по школе в ЛНР

Украинские войска нанесли удар по школе в Кременной в ЛНР, пострадавших нет, повреждено здание, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:02:00+03:00

2025-02-28T11:02:00+03:00

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ЛУГАНСК, 28 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по школе в Кременной в ЛНР, пострадавших нет, повреждено здание, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. "Сегодня утром наш округ снова стал свидетелем акта агрессии со стороны террористического режима Украины. В результате удара, нанесенного по одной из школ Кременского муниципального округа, здание получило повреждения", - написал Третьяков в Telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет. "Бить по школам, лишать детей возможности учиться и развиваться – это преступление против будущего, против человечности… Мы вместе преодолеем все испытания и восстановим то, что было разрушено", - отметил Третьяков. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20250228/svo-2002106043.html

кременная

луганская народная республика

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кременная, луганская народная республика, украина