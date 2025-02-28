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Украинские войска нанесли удар по школе в ЛНР - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:02 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/vojska-2002150454.html
Украинские войска нанесли удар по школе в ЛНР
Украинские войска нанесли удар по школе в ЛНР - РИА Новости, 28.02.2025
Украинские войска нанесли удар по школе в ЛНР
Украинские войска нанесли удар по школе в Кременной в ЛНР, пострадавших нет, повреждено здание, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:02:00+03:00
2025-02-28T11:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 28 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по школе в Кременной в ЛНР, пострадавших нет, повреждено здание, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. "Сегодня утром наш округ снова стал свидетелем акта агрессии со стороны террористического режима Украины. В результате удара, нанесенного по одной из школ Кременского муниципального округа, здание получило повреждения", - написал Третьяков в Telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет. "Бить по школам, лишать детей возможности учиться и развиваться – это преступление против будущего, против человечности… Мы вместе преодолеем все испытания и восстановим то, что было разрушено", - отметил Третьяков. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20250228/svo-2002106043.html
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кременная, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина
Украинские войска нанесли удар по школе в ЛНР

ВСУ нанесли удар по школе в Кременной в ЛНР, пострадавших нет

© Фото : Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков/TelegramУкраинские войска нанесли удар по школе в Кременной в ЛНР
Украинские войска нанесли удар по школе в Кременной в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков/Telegram
Украинские войска нанесли удар по школе в Кременной в ЛНР
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ЛУГАНСК, 28 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по школе в Кременной в ЛНР, пострадавших нет, повреждено здание, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.
"Сегодня утром наш округ снова стал свидетелем акта агрессии со стороны террористического режима Украины. В результате удара, нанесенного по одной из школ Кременского муниципального округа, здание получило повреждения", - написал Третьяков в Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет.
"Бить по школам, лишать детей возможности учиться и развиваться – это преступление против будущего, против человечности… Мы вместе преодолеем все испытания и восстановим то, что было разрушено", - отметил Третьяков.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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