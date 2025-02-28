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Российские виноделы получили четыре награды на международном конкурсе - РИА Новости, 28.02.2025
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00:19 28.02.2025 (обновлено: 00:47 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/vino-2002078688.html
Российские виноделы получили четыре награды на международном конкурсе
Российские виноделы получили четыре награды на международном конкурсе - РИА Новости, 28.02.2025
Российские виноделы получили четыре награды на международном конкурсе
Российские виноделы получили четыре высших награды в категории double gold на престижном международном дегустационном конкурсе Terravino в Израиле, передает... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T00:19:00+03:00
2025-02-28T00:47:00+03:00
россия
тель-авив
израиль
общество
вино
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев — РИА Новости. Российские виноделы получили четыре высших награды в категории double gold на престижном международном дегустационном конкурсе Terravino в Израиле, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения наград прошла в четверг вечером в центре винной культуры в Яффо на юге Тель-Авива."От России была самая крупная историческая заявка — 113 вин от 22 виноделен. Наши вина получили 14 золотых медалей и четыре награды наивысшего достоинства double gold", — рассказала РИА Новости руководитель маркетинговых проектов Ассоциации виноградарей и виноделов России Оксана Быханова, которая участвовала в жюри конкурса от нашей страны.Отечественные вина также получили 25 серебряных медалей, что, по словам организаторов конкурса, стало показателем, который значительно выше среднего.С 23 по 27 февраля в Тель-Авиве проходил 20-й международный винный дегустационный конкурс Terravino, в котором традиционно участвует Россия. Организатором участия в конкурсе от России выступает Национальное агентство маркетинга Российского вина ("НАМ российского вина"), при поддержке Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России".В этом году от России собрали крупнейшую коллективную заявку в истории участия в дегустационных винных конкурсах — в Израиле представили более сотни образцов от 22 виноделен Кубани, Долины Дона (Ростовская область), Крыма, Ставропольского края и Дагестана.В 2022 году российские вина на конкурсе Terravino завоевали 39 медалей, включая четыре — в категории double gold.Конкурс Terravino проводится ежегодно с 2006 года известным в Израиле центром винной культуры "Иш а-Анавим" (Grape Man) в Яффо и по стандартам и требованиям "Международной организации винограда и вина". К участию в конкурсе принимаются образцы из всех винодельческих регионов мира. В состав жюри входят известные виноделы, сомелье, винные журналисты и винные эксперты, в том числе обладатели квалификации Master of Wine.
https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html
https://ria.ru/20250220/vino-2000455611.html
https://ria.ru/20241107/vina-1982522715.html
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россия, тель-авив, израиль, общество, вино
Россия, Тель-Авив, Израиль, Общество, Вино
Российские виноделы получили четыре награды на международном конкурсе

РФ получила высшие награды на конкурсе виноделов в Израиле Terravino

© РИА НовостиРоссийские виноделы получили четыре высших награды в категории double gold на престижном международном дегустационном конкурсе Terravino
Российские виноделы получили четыре высших награды в категории double gold на престижном международном дегустационном конкурсе Terravino - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости
Российские виноделы получили четыре высших награды в категории double gold на престижном международном дегустационном конкурсе Terravino
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев — РИА Новости. Российские виноделы получили четыре высших награды в категории double gold на престижном международном дегустационном конкурсе Terravino в Израиле, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения наград прошла в четверг вечером в центре винной культуры в Яффо на юге Тель-Авива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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"От России была самая крупная историческая заявка — 113 вин от 22 виноделен. Наши вина получили 14 золотых медалей и четыре награды наивысшего достоинства double gold", — рассказала РИА Новости руководитель маркетинговых проектов Ассоциации виноградарей и виноделов России Оксана Быханова, которая участвовала в жюри конкурса от нашей страны.
Отечественные вина также получили 25 серебряных медалей, что, по словам организаторов конкурса, стало показателем, который значительно выше среднего.
С 23 по 27 февраля в Тель-Авиве проходил 20-й международный винный дегустационный конкурс Terravino, в котором традиционно участвует Россия. Организатором участия в конкурсе от России выступает Национальное агентство маркетинга Российского вина ("НАМ российского вина"), при поддержке Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России".
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В этом году от России собрали крупнейшую коллективную заявку в истории участия в дегустационных винных конкурсах — в Израиле представили более сотни образцов от 22 виноделен Кубани, Долины Дона (Ростовская область), Крыма, Ставропольского края и Дагестана.
В 2022 году российские вина на конкурсе Terravino завоевали 39 медалей, включая четыре — в категории double gold.
Конкурс Terravino проводится ежегодно с 2006 года известным в Израиле центром винной культуры "Иш а-Анавим" (Grape Man) в Яффо и по стандартам и требованиям "Международной организации винограда и вина". К участию в конкурсе принимаются образцы из всех винодельческих регионов мира. В состав жюри входят известные виноделы, сомелье, винные журналисты и винные эксперты, в том числе обладатели квалификации Master of Wine.
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