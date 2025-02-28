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Брянские ветераны получат по миллиону рублей в честь юбилея Победы - РИА Новости, 28.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:03 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/veterany-2002189206.html
Брянские ветераны получат по миллиону рублей в честь юбилея Победы
Брянские ветераны получат по миллиону рублей в честь юбилея Победы - РИА Новости, 28.02.2025
Брянские ветераны получат по миллиону рублей в честь юбилея Победы
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Брянской области получат по 1 миллиону рублей в честь 80-летия Победы, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:03:00+03:00
2025-02-28T13:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
брянская область
россия
ленинград
александр богомаз
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Брянской области получат по 1 миллиону рублей в честь 80-летия Победы, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Этот год знаковый — он объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества, 9 мая мы будем праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня на заседании областной думы единогласно было принято решение о том, что в честь предстоящего юбилея участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 1 миллиону рублей", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Вместе с тем, глава региона отметил, что единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей получат ветераны, работавшие в период войны на объектах противовоздушной обороны, трудившиеся не менее шести месяцев в тылу и жители блокадного Ленинграда.
https://ria.ru/20250227/gosduma-2001846252.html
брянская область
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общество, брянская область, россия, ленинград, александр богомаз, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Брянская область, Россия, Ленинград, Александр Богомаз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Брянские ветераны получат по миллиону рублей в честь юбилея Победы

Брянские ветераны ВОВ получат по миллиону рублей в честь 80-летия Победы

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГеоргиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны
Георгиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Георгиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Брянской области получат по 1 миллиону рублей в честь 80-летия Победы, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Этот год знаковый — он объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества, 9 мая мы будем праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня на заседании областной думы единогласно было принято решение о том, что в честь предстоящего юбилея участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 1 миллиону рублей", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Вместе с тем, глава региона отметил, что единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей получат ветераны, работавшие в период войны на объектах противовоздушной обороны, трудившиеся не менее шести месяцев в тылу и жители блокадного Ленинграда.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоБрянская областьРоссияЛенинградАлександр Богомаз80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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