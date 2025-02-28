https://ria.ru/20250228/veterany-2002189206.html

Брянские ветераны получат по миллиону рублей в честь юбилея Победы

Брянские ветераны получат по миллиону рублей в честь юбилея Победы - РИА Новости, 28.02.2025

Брянские ветераны получат по миллиону рублей в честь юбилея Победы

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Брянской области получат по 1 миллиону рублей в честь 80-летия Победы, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:03:00+03:00

2025-02-28T13:03:00+03:00

2025-02-28T13:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

брянская область

россия

ленинград

александр богомаз

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787280537_0:69:3077:1799_1920x0_80_0_0_838bfb5369c3a2b5fd306063ec338fde.jpg

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Брянской области получат по 1 миллиону рублей в честь 80-летия Победы, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Этот год знаковый — он объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества, 9 мая мы будем праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня на заседании областной думы единогласно было принято решение о том, что в честь предстоящего юбилея участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 1 миллиону рублей", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Вместе с тем, глава региона отметил, что единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей получат ветераны, работавшие в период войны на объектах противовоздушной обороны, трудившиеся не менее шести месяцев в тылу и жители блокадного Ленинграда.

https://ria.ru/20250227/gosduma-2001846252.html

брянская область

россия

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, брянская область, россия, ленинград, александр богомаз, 80-летие победы в великой отечественной войне