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Брянские ветераны получат по миллиону рублей в честь юбилея Победы
Брянские ветераны получат по миллиону рублей в честь юбилея Победы - РИА Новости, 28.02.2025
Брянские ветераны получат по миллиону рублей в честь юбилея Победы
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Брянской области получат по 1 миллиону рублей в честь 80-летия Победы, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:03:00+03:00
2025-02-28T13:03:00+03:00
2025-02-28T13:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
брянская область
россия
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александр богомаз
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Брянской области получат по 1 миллиону рублей в честь 80-летия Победы, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Этот год знаковый — он объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества, 9 мая мы будем праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня на заседании областной думы единогласно было принято решение о том, что в честь предстоящего юбилея участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 1 миллиону рублей", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Вместе с тем, глава региона отметил, что единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей получат ветераны, работавшие в период войны на объектах противовоздушной обороны, трудившиеся не менее шести месяцев в тылу и жители блокадного Ленинграда.
https://ria.ru/20250227/gosduma-2001846252.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Брянская область, Россия, Ленинград, Александр Богомаз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Брянские ветераны получат по миллиону рублей в честь юбилея Победы
Брянские ветераны ВОВ получат по миллиону рублей в честь 80-летия Победы