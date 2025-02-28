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Администрация соцобеспечения США уволит тысячи сотрудников, пишет AP - РИА Новости, 28.02.2025
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09:37 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/uvolnenie-2002119157.html
Администрация соцобеспечения США уволит тысячи сотрудников, пишет AP
Администрация соцобеспечения США уволит тысячи сотрудников, пишет AP - РИА Новости, 28.02.2025
Администрация соцобеспечения США уволит тысячи сотрудников, пишет AP
Администрация социального обеспечения (SAA) США готовится уволить тысячи сотрудников, под сокращения может попасть до 50% персонала ведомства, передает... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:37:00+03:00
2025-02-28T09:37:00+03:00
в мире
сша
вивек рамасвами
дональд трамп
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Администрация социального обеспечения (SAA) США готовится уволить тысячи сотрудников, под сокращения может попасть до 50% персонала ведомства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на осведомленные источники. "Администрация социального обеспечения готовится уволить как минимум 7 тысяч человек из 60 тысяч сотрудников... Сокращение рабочей силы... может достигнуть 50%", - говорится в сообщении. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в пятницу ведомство сообщило сотрудникам о планах по "значительному сокращению штата" и переводу работников на другие должности. Указывается, что сотрудникам предложили написать заявления о добровольном уходе. Как отмечает агентство, последствия планируемых увольнений для "миллионов пенсионеров и детей, получающих социальную помощь", пока еще не ясны. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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в мире, сша, вивек рамасвами, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Вивек Рамасвами, Дональд Трамп, Илон Маск
Администрация соцобеспечения США уволит тысячи сотрудников, пишет AP

AP: администрация соцобеспечения в США готовится сократить половину сотрудников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Администрация социального обеспечения (SAA) США готовится уволить тысячи сотрудников, под сокращения может попасть до 50% персонала ведомства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на осведомленные источники.
"Администрация социального обеспечения готовится уволить как минимум 7 тысяч человек из 60 тысяч сотрудников... Сокращение рабочей силы... может достигнуть 50%", - говорится в сообщении.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в пятницу ведомство сообщило сотрудникам о планах по "значительному сокращению штата" и переводу работников на другие должности. Указывается, что сотрудникам предложили написать заявления о добровольном уходе.
Как отмечает агентство, последствия планируемых увольнений для "миллионов пенсионеров и детей, получающих социальную помощь", пока еще не ясны.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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