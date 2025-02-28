https://ria.ru/20250228/upts-2002289729.html

Успенский собор XII века изъяли у УПЦ

Успенский собор XII века изъяли у УПЦ - РИА Новости, 28.02.2025

Успенский собор XII века изъяли у УПЦ

Власти Украины изъяли у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Успенский собор XII века, расположенный в Каневе Черкасской области, сообщает... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:59:00+03:00

2025-02-28T17:59:00+03:00

2025-02-28T18:09:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Власти Украины изъяли у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Успенский собор XII века, расположенный в Каневе Черкасской области, сообщает Черкасское отделение прокуратуры. "Смелянской окружной прокуратурой обеспечено выполнение судебного решения, которым по иску прокурора устранены препятствия государству в лице Черкасской областной военной администрации в пользовании и распоряжении земельным участком под памятником археологии национального значения - Успенским (Георгиевским) собором, построенным в 1144 году... которым владела Киевская митрополия УПЦ", - говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в социальной сети Facebook*.Как отмечает прокуратура, суд удовлетворил иск прокурора, в результате чего был аннулирован государственный акт, предоставлявший УПЦ право "постоянного пользования земельным участком". Утверждается, что регистрация участка в государственном земельном кадастре отменена "из-за неправомерного целевого назначения". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250226/chernovtsy-2001832687.html

https://ria.ru/20250223/dnr-2001134072.html

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украина, россия, канев, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире