https://ria.ru/20250228/ukraintsy-2002366471.html
СМИ назвали условие переноса пресс-конференции Трампа и Зеленского
СМИ назвали условие переноса пресс-конференции Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
СМИ назвали условие переноса пресс-конференции Трампа и Зеленского
Можно ли будет перенести пресс-конференцию президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также подписание сделки по редкоземельным металлам, зависит... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:24:00+03:00
2025-02-28T22:24:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Можно ли будет перенести пресс-конференцию президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также подписание сделки по редкоземельным металлам, зависит от украинцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме. Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. "Пресс-конференция с Зеленским отменена, сделка не подписана; может ли быть это перенесено, пока Зеленский всё еще находится в стране, зависит от украинцев", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
https://ria.ru/20250228/prigovor-2002359712.html
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
СМИ назвали условие переноса пресс-конференции Трампа и Зеленского
Reuters: перенос пресс-конференции Трампа и Зеленского зависит от украинцев