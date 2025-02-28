https://ria.ru/20250228/ukraintsy-2002366471.html

СМИ назвали условие переноса пресс-конференции Трампа и Зеленского

СМИ назвали условие переноса пресс-конференции Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025

СМИ назвали условие переноса пресс-конференции Трампа и Зеленского

Можно ли будет перенести пресс-конференцию президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также подписание сделки по редкоземельным металлам, зависит... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T22:24:00+03:00

2025-02-28T22:24:00+03:00

2025-02-28T22:29:00+03:00

в мире

сша

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Можно ли будет перенести пресс-конференцию президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также подписание сделки по редкоземельным металлам, зависит от украинцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме. Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. "Пресс-конференция с Зеленским отменена, сделка не подписана; может ли быть это перенесено, пока Зеленский всё еще находится в стране, зависит от украинцев", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

https://ria.ru/20250228/prigovor-2002359712.html

сша

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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп