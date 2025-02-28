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СМИ назвали условие переноса пресс-конференции Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
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22:24 28.02.2025 (обновлено: 22:29 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/ukraintsy-2002366471.html
СМИ назвали условие переноса пресс-конференции Трампа и Зеленского
СМИ назвали условие переноса пресс-конференции Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
СМИ назвали условие переноса пресс-конференции Трампа и Зеленского
Можно ли будет перенести пресс-конференцию президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также подписание сделки по редкоземельным металлам, зависит... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:24:00+03:00
2025-02-28T22:29:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Можно ли будет перенести пресс-конференцию президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также подписание сделки по редкоземельным металлам, зависит от украинцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме. Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. "Пресс-конференция с Зеленским отменена, сделка не подписана; может ли быть это перенесено, пока Зеленский всё еще находится в стране, зависит от украинцев", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
СМИ назвали условие переноса пресс-конференции Трампа и Зеленского

Reuters: перенос пресс-конференции Трампа и Зеленского зависит от украинцев

© AP Photo / Mstyslav ChernoДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Mstyslav Cherno
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Можно ли будет перенести пресс-конференцию президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также подписание сделки по редкоземельным металлам, зависит от украинцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.
Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
«
"Пресс-конференция с Зеленским отменена, сделка не подписана; может ли быть это перенесено, пока Зеленский всё еще находится в стране, зависит от украинцев", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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