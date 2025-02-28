СМИ: США прекратили поддержку восстановления энергоинфраструктуры Украины
NBC: Госдеп США прекратил поддержку восстановления энергоинфраструктуры Украины
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Государственный департамент США прекратил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Агентстве по международному развитию (USAID).
"На этой неделе государственный департамент прекратил реализацию инициативы USAID, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины", — говорится в сообщении.
Кроме того, американские власти решили резко сократить количество сотрудников и подрядчиков USAID в постсоветской республике: из 64 останутся только восемь. Остальных перевели в административный отпуск, указывается в материале.
"Это серьезно подрывает возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и подает России сигнал, что нам не важно, что происходит с Украиной и нашими предыдущими инвестициями", — заявил один из источников телеканала.
При этом еще в декабре прошлого года МИД Украины заявлял, что страна рассчитывает получить от США 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы. Тогда же министр иностранных дел Андрей Сибига и уже бывший госсекретарь Энтони Блинкен подписали соответствующий меморандум.
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В феврале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что республика потеряла десять гигаватт генерирующих мощностей.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.