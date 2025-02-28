https://ria.ru/20250228/ukraina-2002370432.html

СМИ: США прекратили поддержку восстановления энергоинфраструктуры Украины

СМИ: США прекратили поддержку восстановления энергоинфраструктуры Украины - РИА Новости, 28.02.2025

СМИ: США прекратили поддержку восстановления энергоинфраструктуры Украины

Государственный департамент США прекратил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T23:00:00+03:00

2025-02-28T23:00:00+03:00

2025-02-28T23:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Государственный департамент США прекратил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Агентстве по международному развитию (USAID)."На этой неделе государственный департамент прекратил реализацию инициативы USAID, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины", — говорится в сообщении.Кроме того, американские власти решили резко сократить количество сотрудников и подрядчиков USAID в постсоветской республике: из 64 останутся только восемь. Остальных перевели в административный отпуск, указывается в материале. "Это серьезно подрывает возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и подает России сигнал, что нам не важно, что происходит с Украиной и нашими предыдущими инвестициями", — заявил один из источников телеканала.При этом еще в декабре прошлого года МИД Украины заявлял, что страна рассчитывает получить от США 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы. Тогда же министр иностранных дел Андрей Сибига и уже бывший госсекретарь Энтони Блинкен подписали соответствующий меморандум. В феврале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что республика потеряла десять гигаватт генерирующих мощностей.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995813199.html

https://ria.ru/20250226/usaid-2001754946.html

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001580105.html

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в мире, сша, украина, государственный департамент сша, агентство по международному развитию сша, россия, андрей сибига, энтони блинкен, вооруженные силы украины, денис шмыгаль