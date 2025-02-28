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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.02.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:00:00+03:00
2025-02-28T19:00:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в указанных регионах объявили практически одновременно - в 18.31 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Одесской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу