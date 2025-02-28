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На Украине заявили о закрытии ряда СМИ после остановки помощи USAID - РИА Новости, 28.02.2025
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13:02 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002183529.html
На Украине заявили о закрытии ряда СМИ после остановки помощи USAID
На Украине заявили о закрытии ряда СМИ после остановки помощи USAID - РИА Новости, 28.02.2025
На Украине заявили о закрытии ряда СМИ после остановки помощи USAID
Ряду украинских СМИ пришлось закрыться после прекращения финансирования Агентства США по международному развитию (USAID), поскольку работа многих украинских... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:02:00+03:00
2025-02-28T13:02:00+03:00
в мире
сша
украина
сергей сидоренко
марко рубио
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ряду украинских СМИ пришлось закрыться после прекращения финансирования Агентства США по международному развитию (USAID), поскольку работа многих украинских медиа зависит от американских спонсоров, признал соучредитель украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко. "Многие украинские СМИ очень зависят от финансирования USAID, и некоторым СМИ пришлось прекратить работу... Это оказало огромное влияние. Но моему медиа повезло, что они избежали этого по чистой случайности", - заявил Сидоренко в интервью изданию Euractiv, добавив, что последний раунд грантов USAID был отменен до того, как их удалось получить. Издание также приводит слова руководителя украинского института массовой информации Оксаны Романюк о том, что большее 80% СМИ на Украине могли сотрудничать с USAID. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
https://ria.ru/20250224/usaid-2001195572.html
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в мире, сша, украина, сергей сидоренко, марко рубио, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Украина, Сергей Сидоренко, Марко Рубио, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
На Украине заявили о закрытии ряда СМИ после остановки помощи USAID

Сидоренко: ряд украинских СМИ закрылся после прекращения финансирования USAID

© AP Photo / Carolyn KasterШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ряду украинских СМИ пришлось закрыться после прекращения финансирования Агентства США по международному развитию (USAID), поскольку работа многих украинских медиа зависит от американских спонсоров, признал соучредитель украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко.
"Многие украинские СМИ очень зависят от финансирования USAID, и некоторым СМИ пришлось прекратить работу... Это оказало огромное влияние. Но моему медиа повезло, что они избежали этого по чистой случайности", - заявил Сидоренко в интервью изданию Euractiv, добавив, что последний раунд грантов USAID был отменен до того, как их удалось получить.
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Издание также приводит слова руководителя украинского института массовой информации Оксаны Романюк о том, что большее 80% СМИ на Украине могли сотрудничать с USAID.
Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
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В миреСШАУкраинаСергей СидоренкоМарко РубиоДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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