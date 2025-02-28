https://ria.ru/20250228/ukraina-2002161870.html

На Украине предложили ужесточить наказание за уклонение от мобилизации

На Украине предложили ужесточить наказание за уклонение от мобилизации - РИА Новости, 28.02.2025

На Украине предложили ужесточить наказание за уклонение от мобилизации

Законопроект об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации и незаконную переправку людей за границу внесен в Верховную раду Украины, сообщает местное... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:50:00+03:00

2025-02-28T11:50:00+03:00

2025-02-28T11:50:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации и незаконную переправку людей за границу внесен в Верховную раду Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". "Депутат Максим Павлюк от партии "Слуга народа" предлагает ужесточить наказание за уклонение от мобилизации и переправку людей за границу, запретив судам назначать более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком. Он внес в Верховную раду соответствующий законопроект", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Так, согласно опубликованной изданием информацией, депутат предлагает за незаконную переправку призывников за границу отправлять в тюрьму не на 3-5 лет, а на 7-9 лет в условиях военного положения с конфискацией имущества. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250211/nikolaev-1998693173.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, страна.ua