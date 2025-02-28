https://ria.ru/20250228/ukraina-2002160496.html
На Украине мобилизованные обвинили Киев в присвоении средств для фронта
На Украине мобилизованные обвинили Киев в присвоении средств для фронта - РИА Новости, 28.02.2025
На Украине мобилизованные обвинили Киев в присвоении средств для фронта
Мобилизованные в 114-ю бригаду территориальной обороны (ТРО) Украины обвинили киевский режим в присвоении средств, которые жители страны отправляют на нужды... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:45:00+03:00
2025-02-28T11:45:00+03:00
2025-02-28T11:49:00+03:00
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_0:37:3073:1766_1920x0_80_0_0_7ace0041b614623a911b0e7b91ecc0af.jpg
ГЕНИЧЕСК, 28 фев - РИА Новости. Мобилизованные в 114-ю бригаду территориальной обороны (ТРО) Украины обвинили киевский режим в присвоении средств, которые жители страны отправляют на нужды фронта, сообщил РИА Новости представитель украинского антифашистского сопротивления."Мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины публично заявили, что средства от проводимых на Украине на нужды военных сборов присваиваются гуманитарщиками, властями и командованием ВСУ, и до находящихся на позициях военных ничего не доходит", - сообщил РИА Новости представитель подполья.По словам представителя подполья, мобилизованные заявили, что Киев и украинские волонтеры зарабатывают деньги на конфликте, на жизнях и на крови солдат.Более того, сборы на нужды фронта часто проводятся изначально с целью присвоить средства, а не отправлять их военным, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250219/korruptsiya-2000328473.html
https://ria.ru/20250202/rada-1996919530.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_5945da74a268e32161b43d635480e479.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
На Украине мобилизованные обвинили Киев в присвоении средств для фронта
Мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО обвинили Киев в присвоении средств для фронта