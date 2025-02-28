https://ria.ru/20250228/ukraina-2002160496.html

На Украине мобилизованные обвинили Киев в присвоении средств для фронта

На Украине мобилизованные обвинили Киев в присвоении средств для фронта - РИА Новости, 28.02.2025

На Украине мобилизованные обвинили Киев в присвоении средств для фронта

Мобилизованные в 114-ю бригаду территориальной обороны (ТРО) Украины обвинили киевский режим в присвоении средств, которые жители страны отправляют на нужды... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:45:00+03:00

2025-02-28T11:45:00+03:00

2025-02-28T11:49:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 28 фев - РИА Новости. Мобилизованные в 114-ю бригаду территориальной обороны (ТРО) Украины обвинили киевский режим в присвоении средств, которые жители страны отправляют на нужды фронта, сообщил РИА Новости представитель украинского антифашистского сопротивления."Мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины публично заявили, что средства от проводимых на Украине на нужды военных сборов присваиваются гуманитарщиками, властями и командованием ВСУ, и до находящихся на позициях военных ничего не доходит", - сообщил РИА Новости представитель подполья.По словам представителя подполья, мобилизованные заявили, что Киев и украинские волонтеры зарабатывают деньги на конфликте, на жизнях и на крови солдат.Более того, сборы на нужды фронта часто проводятся изначально с целью присвоить средства, а не отправлять их военным, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250219/korruptsiya-2000328473.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины