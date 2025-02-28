В Киеве пришли в ярость из-за слов кандидата в президенты Польши во Львове
Do Rzezcy: Киев был в ярости из-за слов кандидата в президенты Польши Ментцена
© AP Photo / Czarek SokolowskiСлавомир Ментцен
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Славомир Ментцен. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украинское руководство было в ярости из-за слов кандидата в президенты Польши Славомира Ментцена о Степане Бандере во Львове, пишет Do Rzeczy.
Издание приводит заявление представителя МИД республики Георгия Тихого, который заявил, что подобные недружественные шаги могут нанести ущерб отношениям между двумя народами.
Издание приводит заявление представителя МИД республики Георгия Тихого, который заявил, что подобные недружественные шаги могут нанести ущерб отношениям между двумя народами.
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"Я скажу честно, что позиция этого персонажа (Ментцена. — Прим. ред.) всем давно известна. <...> Украина оставляет за собой право принимать соответствующие меры в отношении тех, кто осуществляет антиукраинскую деятельность", — сказал он.
На этой неделе кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен приехал во Львов и под памятником Степану Бандере призвал покончить с его культом. Он назвал Бандеру террористом, создавшим Организацию украинских националистов*, которая несет ответственность за Волынскую резню. Ментцен добавил, что сторонники Бандеры убили сто тысяч поляков.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.
На этой неделе кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен приехал во Львов и под памятником Степану Бандере призвал покончить с его культом. Он назвал Бандеру террористом, создавшим Организацию украинских националистов*, которая несет ответственность за Волынскую резню. Ментцен добавил, что сторонники Бандеры убили сто тысяч поляков.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.
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