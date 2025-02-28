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В АдГ призвали Зеленского провести новые выборы - РИА Новости, 28.02.2025
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07:18 28.02.2025 (обновлено: 11:53 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002103027.html
В АдГ призвали Зеленского провести новые выборы
В АдГ призвали Зеленского провести новые выборы - РИА Новости, 28.02.2025
В АдГ призвали Зеленского провести новые выборы
Владимир Зеленский — президент войны и попрошайничества, если он хочет остаться у власти, то ему следовало бы провести новые выборы на Украине, заявил РИА... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T07:18:00+03:00
2025-02-28T11:53:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
дональд трамп
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БЕРЛИН, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский — президент войны и попрошайничества, если он хочет остаться у власти, то ему следовало бы провести новые выборы на Украине, заявил РИА Новости сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. "(Сопредседатель партии. — Прим. ред.) Алиса Вайдель и я критиковали Зеленского как "президента войны и попрошайничества", когда он выступал в бундестаге в июне 2024 года. И наша фракция в полном составе отсутствовала во время его речи. Если он хочет оставаться президентом, он должен был бы провести новые выборы — так, как этого сейчас требует и Дональд Трамп", — сказал он. Ранее Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с Россией и сохранения почти всей территории в последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость проведения выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002082345.html
https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001997988.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, тино крупалла
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Тино Крупалла
В АдГ призвали Зеленского провести новые выборы

Сопредседатель АдГ Крупалла: Зеленский должен провести новые выборы на Украине

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский — президент войны и попрошайничества, если он хочет остаться у власти, то ему следовало бы провести новые выборы на Украине, заявил РИА Новости сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"(Сопредседатель партии. — Прим. ред.) Алиса Вайдель и я критиковали Зеленского как "президента войны и попрошайничества", когда он выступал в бундестаге в июне 2024 года. И наша фракция в полном составе отсутствовала во время его речи. Если он хочет оставаться президентом, он должен был бы провести новые выборы — так, как этого сейчас требует и Дональд Трамп", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Продает все": в Раде раскрыли цель визита Зеленского в США и Британию
Вчера, 01:24
Ранее Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с Россией и сохранения почти всей территории в последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость проведения выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Война окончена": последний шаг Зеленского вызвал тревогу в Киеве
27 февраля, 16:53
 
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