В АдГ призвали Зеленского провести новые выборы
Сопредседатель АдГ Крупалла: Зеленский должен провести новые выборы на Украине
© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский — президент войны и попрошайничества, если он хочет остаться у власти, то ему следовало бы провести новые выборы на Украине, заявил РИА Новости сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"(Сопредседатель партии. — Прим. ред.) Алиса Вайдель и я критиковали Зеленского как "президента войны и попрошайничества", когда он выступал в бундестаге в июне 2024 года. И наша фракция в полном составе отсутствовала во время его речи. Если он хочет оставаться президентом, он должен был бы провести новые выборы — так, как этого сейчас требует и Дональд Трамп", — сказал он.
Ранее Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с Россией и сохранения почти всей территории в последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость проведения выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
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