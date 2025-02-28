https://ria.ru/20250228/ukraina-2002103027.html

В АдГ призвали Зеленского провести новые выборы

В АдГ призвали Зеленского провести новые выборы - РИА Новости, 28.02.2025

В АдГ призвали Зеленского провести новые выборы

Владимир Зеленский — президент войны и попрошайничества, если он хочет остаться у власти, то ему следовало бы провести новые выборы на Украине, заявил РИА... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T07:18:00+03:00

2025-02-28T07:18:00+03:00

2025-02-28T11:53:00+03:00

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дональд трамп

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БЕРЛИН, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский — президент войны и попрошайничества, если он хочет остаться у власти, то ему следовало бы провести новые выборы на Украине, заявил РИА Новости сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. "(Сопредседатель партии. — Прим. ред.) Алиса Вайдель и я критиковали Зеленского как "президента войны и попрошайничества", когда он выступал в бундестаге в июне 2024 года. И наша фракция в полном составе отсутствовала во время его речи. Если он хочет оставаться президентом, он должен был бы провести новые выборы — так, как этого сейчас требует и Дональд Трамп", — сказал он. Ранее Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с Россией и сохранения почти всей территории в последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость проведения выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002082345.html

https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001997988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, тино крупалла