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На Украине начались аресты высокопоставленных военных, пишут СМИ. - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:44 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002100531.html
На Украине начались аресты высокопоставленных военных, пишут СМИ.
На Украине начались аресты высокопоставленных военных, пишут СМИ. - РИА Новости, 28.02.2025
На Украине начались аресты высокопоставленных военных, пишут СМИ.
На Украине начали привлекать высокопоставленных военных к уголовной ответственности, заявил бывший советник главкома ВСУ Виктор Назаров в интервью изданию... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T06:44:00+03:00
2025-02-28T06:44:00+03:00
украина
в мире
виктор назаров
валерий залужный
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На Украине начали привлекать высокопоставленных военных к уголовной ответственности, заявил бывший советник главкома ВСУ Виктор Назаров в интервью изданию "Телеграф"."Мы не должны оценивать людей с позиции нашего будущего опыта. Мы должны понимать, чем они руководствовались, каково было их восприятие тогда, когда они принимали эти решения. Сейчас это правило было нарушено. Свидетельством тому стало привлечение военных к уголовной ответственности. В моем понимании этим шагом политическая власть нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета. Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власть сделала шаг в опасном направлении", — заявил Назаров.Бывший военный также отметил, что на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного может оказываться политическое давление."Напряжение между лидерами (Зеленским и Залужным. — Прим. ред.) началось после неудач контрнаступления в 2023 году, которое не принесло ожидаемых результатов. К тому же на Банковой опасались политических амбиций главкома", — подчеркнул бывший советник.Согласно данным издания, в конце января Государственное бюро расследований Украины задержало двух генералов и полковника ВСУ. Им предъявили обвинения в халатности.
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001079804.html
https://ria.ru/20250227/soglashenie-2001808132.html
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украина, в мире, виктор назаров, валерий залужный, вооруженные силы украины
Украина, В мире, Виктор Назаров, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине начались аресты высокопоставленных военных, пишут СМИ.

Украина начала привлекать высокопоставленных военных к уголовной ответственности

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На Украине начали привлекать высокопоставленных военных к уголовной ответственности, заявил бывший советник главкома ВСУ Виктор Назаров в интервью изданию "Телеграф".
"Мы не должны оценивать людей с позиции нашего будущего опыта. Мы должны понимать, чем они руководствовались, каково было их восприятие тогда, когда они принимали эти решения. Сейчас это правило было нарушено. Свидетельством тому стало привлечение военных к уголовной ответственности. В моем понимании этим шагом политическая власть нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета. Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власть сделала шаг в опасном направлении", — заявил Назаров.
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Бывший военный также отметил, что на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного может оказываться политическое давление.
"Напряжение между лидерами (Зеленским и Залужным. — Прим. ред.) началось после неудач контрнаступления в 2023 году, которое не принесло ожидаемых результатов. К тому же на Банковой опасались политических амбиций главкома", — подчеркнул бывший советник.
Согласно данным издания, в конце января Государственное бюро расследований Украины задержало двух генералов и полковника ВСУ. Им предъявили обвинения в халатности.
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