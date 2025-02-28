Близкие родственники мэра Николаева покинули Украину
Жена и брат мэра Николаева Николая Сенкевича сбежали с Украины
© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Близкие родственники мэра Николаева Александра Сенкевича - жена Екатерина и брат Станислав - покинули Украину, причем последний сделал это, несмотря на введенный киевским режимом запрет на выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет, выяснили РИА Новости на основании данных аккаунта Google и имеющихся в распоряжении агентства документов.
Так, например, в сентябре 2024 года он оставил отзыв о веганском ресторане в Таллине.
"Супервкусно. Один из лучших веганских гамбургеров, которые я когда-либо пробовал", - написал брат украинского политика.
В том же месяце он оставил отзывы о природной тропе Мангальсала в Риге: "Место хорошее, я бы дал ему пять звезд, но комары размером с воробьев, и их тысячи".
Летом 2023 года Станислав Сенкевич обрушился с критикой на почтовое отделение в турецком городе Ташьяка. "Целый день ждал дома. Посылка 18 килограммов не доставлена. Теперь мне придется пойти и забрать ее самому", - сетовал Сенкевич.
Сбежавший с Украины директор музея истории объявил себя шведом
5 декабря 2024, 21:49
Чем мужчина занимается и как ему удалось покинуть Украину, неизвестно, однако на Украине он работал директором общественной организации "Голос общества".
При этом на Украине на период военного положения, введенного 24 февраля 2022 года, действует полный запрет на выезд за рубеж мужчин от 18 до 60 лет. Госпогранслужба Украины регулярно сообщает о задержании мужчин, пытавшихся незаконно перейти границу в попытке бежать от мобилизации. Чаще всего на задержанных составляют протокол, после чего их отправляют в военкомат.
Помимо брата Александра Сенкевича, за границей, судя по имеющимся в распоряжении РИА Новости документам, находится и супруга мэра Николаева. Согласно польским регистрационным документам, Екатерина Сенкевич еще в 2023 году стала соучредителем компании "Черное Море" во Вроцлаве. В учредительных документах фирмы в графе "Место жительство" у нее указана Польша.
На Украине задержали пятерых мужчин, пытавшихся сбежать в Венгрию
9 ноября 2024, 16:15