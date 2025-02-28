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Украину превратили в концлагерь, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 28.02.2025
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05:58 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002097767.html
Украину превратили в концлагерь, заявил экс-депутат Рады
Украину превратили в концлагерь, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 28.02.2025
Украину превратили в концлагерь, заявил экс-депутат Рады
Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским фактически превратил Украину в концлагерь. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:58:00+03:00
2025-02-28T05:58:00+03:00
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским фактически превратил Украину в концлагерь. "Часть населения сбежала с Украины, (на) оставшейся Зеленский устроил концлагерь. Зеленский разрушил страну и экономику", - сказал Царев РИА Новости. По его словам, сейчас ради того, чтобы получить личные гарантии Зеленский передает США контроль над природными ресурсами Украины. "В таких условиях Украина никогда не сможет восстановиться", - подчеркнул экс-депутат.
https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001997988.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, олег царев
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Олег Царев
Украину превратили в концлагерь, заявил экс-депутат Рады

Экс-депутат Рады Царев: Зеленский превратил Украину в концлагерь

Скриншот трансляции агентства Reuters с площади Независимости в Киеве
Скриншот трансляции агентства Reuters с площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Скриншот трансляции агентства Reuters с площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским фактически превратил Украину в концлагерь.
"Часть населения сбежала с Украины, (на) оставшейся Зеленский устроил концлагерь. Зеленский разрушил страну и экономику", - сказал Царев РИА Новости.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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По его словам, сейчас ради того, чтобы получить личные гарантии Зеленский передает США контроль над природными ресурсами Украины.
"В таких условиях Украина никогда не сможет восстановиться", - подчеркнул экс-депутат.
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийОлег Царев
 
 
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