https://ria.ru/20250228/ukraina-2002097767.html

Украину превратили в концлагерь, заявил экс-депутат Рады

Украину превратили в концлагерь, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 28.02.2025

Украину превратили в концлагерь, заявил экс-депутат Рады

Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским фактически превратил Украину в концлагерь. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T05:58:00+03:00

2025-02-28T05:58:00+03:00

2025-02-28T05:58:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским фактически превратил Украину в концлагерь. "Часть населения сбежала с Украины, (на) оставшейся Зеленский устроил концлагерь. Зеленский разрушил страну и экономику", - сказал Царев РИА Новости. По его словам, сейчас ради того, чтобы получить личные гарантии Зеленский передает США контроль над природными ресурсами Украины. "В таких условиях Украина никогда не сможет восстановиться", - подчеркнул экс-депутат.

https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001997988.html

https://ria.ru/20250227/tramp-2002014318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, владимир зеленский, олег царев