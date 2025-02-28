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Украину превратили в концлагерь, заявил экс-депутат Рады
Украину превратили в концлагерь, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 28.02.2025
Украину превратили в концлагерь, заявил экс-депутат Рады
Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским фактически превратил Украину в концлагерь. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:58:00+03:00
2025-02-28T05:58:00+03:00
2025-02-28T05:58:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским фактически превратил Украину в концлагерь. "Часть населения сбежала с Украины, (на) оставшейся Зеленский устроил концлагерь. Зеленский разрушил страну и экономику", - сказал Царев РИА Новости. По его словам, сейчас ради того, чтобы получить личные гарантии Зеленский передает США контроль над природными ресурсами Украины. "В таких условиях Украина никогда не сможет восстановиться", - подчеркнул экс-депутат.
https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001997988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, олег царев
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Олег Царев
Украину превратили в концлагерь, заявил экс-депутат Рады
Экс-депутат Рады Царев: Зеленский превратил Украину в концлагерь