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США и Украина достигли соглашения по ископаемым, заявил Бессент - РИА Новости, 28.02.2025
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01:59 28.02.2025 (обновлено: 07:39 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002084667.html
США и Украина достигли соглашения по ископаемым, заявил Бессент
США и Украина достигли соглашения по ископаемым, заявил Бессент - РИА Новости, 28.02.2025
США и Украина достигли соглашения по ископаемым, заявил Бессент
Соглашение о сотрудничестве между Украиной и США в области добычи полезных ископаемых согласовано, его осталось только подписать, сообщил министр финансов США... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T01:59:00+03:00
2025-02-28T07:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Украиной и США в области добычи полезных ископаемых согласовано, его осталось только подписать, сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business."Сделка завершена. Завтра Зеленский прибудет сюда, чтобы подписать соглашение. Так что переговоры прекращены, и больше ничего не остается. Я уверен, что Зеленский и Трамп проведут широкое обсуждение, но что касается самой сделки, то она полностью зафиксирована на бумаге и одобрена украинским правительством. Теперь остается лишь дождаться подписания главами двух государств завтра", — заявил он.Бессент уточнил, что договор будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Кроме того, министр отметил, что соглашение призвано исключить любые проявления коррупции за счет применения передовых методов, используемых в США.В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что американская администрация рассчитывает подписать сделку с Киевом по минеральным ресурсам уже на этой неделе.Зеленский, со своей стороны, назвал соглашение рамочным. По его словам, дальше последует договор о создании инвестиционного фонда. Как поясняет Economist, в соглашении по редкоземельным металлам нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем документе.В четверг директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что, по предварительным оценкам, США могут получить около 20 миллиардов долларов от этой сделки. Он предположил, что средства могут быть направлены на финансирование дефицита американского бюджета и снижение налогового бремени для граждан.
https://ria.ru/20250227/sdelka-2002058661.html
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сша, украина, скотт бессент, владимир зеленский, дональд трамп, в мире
США, Украина, Скотт Бессент, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, В мире
США и Украина достигли соглашения по ископаемым, заявил Бессент

Глава Минфина США Бессент: соглашение с Киевом по добыче ископаемых согласовано

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Украиной и США в области добычи полезных ископаемых согласовано, его осталось только подписать, сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
"Сделка завершена. Завтра Зеленский прибудет сюда, чтобы подписать соглашение. Так что переговоры прекращены, и больше ничего не остается. Я уверен, что Зеленский и Трамп проведут широкое обсуждение, но что касается самой сделки, то она полностью зафиксирована на бумаге и одобрена украинским правительством. Теперь остается лишь дождаться подписания главами двух государств завтра", — заявил он.
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Бессент уточнил, что договор будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Кроме того, министр отметил, что соглашение призвано исключить любые проявления коррупции за счет применения передовых методов, используемых в США.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что американская администрация рассчитывает подписать сделку с Киевом по минеральным ресурсам уже на этой неделе.
Зеленский, со своей стороны, назвал соглашение рамочным. По его словам, дальше последует договор о создании инвестиционного фонда. Как поясняет Economist, в соглашении по редкоземельным металлам нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем документе.
В четверг директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что, по предварительным оценкам, США могут получить около 20 миллиардов долларов от этой сделки. Он предположил, что средства могут быть направлены на финансирование дефицита американского бюджета и снижение налогового бремени для граждан.
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