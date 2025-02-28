Рейтинг@Mail.ru
Житель Белоруссии получил 20 лет колонии за убийство британца в России - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/ubiystvo-2002258172.html
Житель Белоруссии получил 20 лет колонии за убийство британца в России
Житель Белоруссии получил 20 лет колонии за убийство британца в России - РИА Новости, 28.02.2025
Житель Белоруссии получил 20 лет колонии за убийство британца в России
Минский городской суд приговорил гражданина Белоруссии к лишению свободы на срок 20 лет за совершённое в 1999 году в России убийство британца, работавшего в РФ... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:44:00+03:00
2025-02-28T16:44:00+03:00
происшествия
белоруссия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_5a23cecc9ae444b7d88469c572d00dc8.jpg
МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Минский городской суд приговорил гражданина Белоруссии к лишению свободы на срок 20 лет за совершённое в 1999 году в России убийство британца, работавшего в РФ генеральным продюсером одной из телекомпаний, сообщила генеральная прокуратура республики. "Генеральная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Беларусь, которому вменено в вину совершение в 1999 году в Москве убийства британского подданного, работавшего в Российской Федерации генеральным продюсером одной из телекомпаний", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры. Согласно сообщению, судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда постановила обвинительный приговор – обвиняемому за убийство, совершенное в Москве в 1999 году, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет. Действия обвиняемого квалифицированы как умышленное противоправное лишение жизни другого человека с особой жестокостью. Местом отбывания наказания определена исправительная колония в условиях усиленного режима. Отмечается, что "обвиняемый после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, с которым познакомился накануне в одном из ночных клубов, находясь в квартире последнего на улице Тверской, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес ему стеклянной бутылкой и горлышком от нее, ножами, вилкой, руками и ногами не менее 81 удара по различным частям тела". Потерпевший скончался на месте происшествия. Согласно сообщению, длительное время обвиняемый скрывался от органов уголовного преследования, совершив при этом ряд корыстных и насильственных преступлений на территории Российской Федерации и Белоруссии, включая убийство своей сожительницы в 2009 году, за которое отбывал наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительных учреждениях Белоруссии. Подчеркивается, что преступление было раскрыто благодаря усовершенствованным экспертным методикам исследования доказательств, а также согласованным действиям белорусских и российских правоохранителей. "Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250228/ubiystvo-2002244891.html
https://ria.ru/20250227/ubiystvo-2002002256.html
https://ria.ru/20250226/primore-2001613466.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_78696ae2661497c56995b1be3a40472e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белоруссия, россия, москва
Происшествия, Белоруссия, Россия, Москва
Житель Белоруссии получил 20 лет колонии за убийство британца в России

Гражданин Белоруссии получил 20 лет за убийство британца в 1999 году в Москве

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Минский городской суд приговорил гражданина Белоруссии к лишению свободы на срок 20 лет за совершённое в 1999 году в России убийство британца, работавшего в РФ генеральным продюсером одной из телекомпаний, сообщила генеральная прокуратура республики.
«
"Генеральная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Беларусь, которому вменено в вину совершение в 1999 году в Москве убийства британского подданного, работавшего в Российской Федерации генеральным продюсером одной из телекомпаний", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В СК рассказали подробности подготовки убийства москвича на западе столицы
Вчера, 16:00
Согласно сообщению, судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда постановила обвинительный приговор – обвиняемому за убийство, совершенное в Москве в 1999 году, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет. Действия обвиняемого квалифицированы как умышленное противоправное лишение жизни другого человека с особой жестокостью. Местом отбывания наказания определена исправительная колония в условиях усиленного режима.
Отмечается, что "обвиняемый после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, с которым познакомился накануне в одном из ночных клубов, находясь в квартире последнего на улице Тверской, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес ему стеклянной бутылкой и горлышком от нее, ножами, вилкой, руками и ногами не менее 81 удара по различным частям тела". Потерпевший скончался на месте происшествия.
Допрос обвиняемого в убийстве 13-летней давности в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Калининграде раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад
27 февраля, 17:09
Согласно сообщению, длительное время обвиняемый скрывался от органов уголовного преследования, совершив при этом ряд корыстных и насильственных преступлений на территории Российской Федерации и Белоруссии, включая убийство своей сожительницы в 2009 году, за которое отбывал наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительных учреждениях Белоруссии.
Подчеркивается, что преступление было раскрыто благодаря усовершенствованным экспертным методикам исследования доказательств, а также согласованным действиям белорусских и российских правоохранителей.
«
"Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Приморца будут судить по обвинению в убийстве бизнесмена в 2003 году
26 февраля, 03:03
 
ПроисшествияБелоруссияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала