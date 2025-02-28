Житель Белоруссии получил 20 лет колонии за убийство британца в России
Гражданин Белоруссии получил 20 лет за убийство британца в 1999 году в Москве
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Минский городской суд приговорил гражданина Белоруссии к лишению свободы на срок 20 лет за совершённое в 1999 году в России убийство британца, работавшего в РФ генеральным продюсером одной из телекомпаний, сообщила генеральная прокуратура республики.
«
"Генеральная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Беларусь, которому вменено в вину совершение в 1999 году в Москве убийства британского подданного, работавшего в Российской Федерации генеральным продюсером одной из телекомпаний", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры.
Согласно сообщению, судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда постановила обвинительный приговор – обвиняемому за убийство, совершенное в Москве в 1999 году, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет. Действия обвиняемого квалифицированы как умышленное противоправное лишение жизни другого человека с особой жестокостью. Местом отбывания наказания определена исправительная колония в условиях усиленного режима.
Отмечается, что "обвиняемый после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, с которым познакомился накануне в одном из ночных клубов, находясь в квартире последнего на улице Тверской, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес ему стеклянной бутылкой и горлышком от нее, ножами, вилкой, руками и ногами не менее 81 удара по различным частям тела". Потерпевший скончался на месте происшествия.
В Калининграде раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад
27 февраля, 17:09
Согласно сообщению, длительное время обвиняемый скрывался от органов уголовного преследования, совершив при этом ряд корыстных и насильственных преступлений на территории Российской Федерации и Белоруссии, включая убийство своей сожительницы в 2009 году, за которое отбывал наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительных учреждениях Белоруссии.
Подчеркивается, что преступление было раскрыто благодаря усовершенствованным экспертным методикам исследования доказательств, а также согласованным действиям белорусских и российских правоохранителей.
«
"Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.
Приморца будут судить по обвинению в убийстве бизнесмена в 2003 году
26 февраля, 03:03