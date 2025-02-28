https://ria.ru/20250228/ubiystvo-2002244891.html
В СК рассказали подробности подготовки убийства москвича на западе столицы
В СК рассказали подробности подготовки убийства москвича на западе столицы - РИА Новости, 28.02.2025
В СК рассказали подробности подготовки убийства москвича на западе столицы
Обвиняемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы в 2024 году планировал преступление около года, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:00:00+03:00
2025-02-28T16:00:00+03:00
2025-02-28T16:00:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы в 2024 году планировал преступление около года, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Следствием установлено, что обвиняемый Андрей Демин задумал совершить убийство в 2023 году", - сказала она. В ходе допроса, по данным пресс-службы главка, Демин рассказал, что в 2023 году он встретился у магазина в Москве с Балишанским. Потерпевший поинтересовался здоровьем Демина и спросил о порезе на руке, который нанес ему. Именно это не понравилось обвиняемому и стало поводом для совершения преступления. В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Демин около месяца пробыл в коме, а после того, как очнулся, суд арестовал его. Сегодня столичный главк СК сообщил о завершении расследования дела. По его данным, Демин произвел в Балишанского, к которому давно испытывал неприязнь, не менее 9 выстрелов из незаконно изготовленного в домашних условиях огнестрельного оружия, мужчина скончался на месте происшествия. Демин обвиняется по статьям об убийстве, незаконном обороте и изготовлении оружия, посягательстве на жизни сотрудника правоохранительного органа.
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происшествия, москва, россия, андрей демин, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Андрей Демин, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В СК рассказали подробности подготовки убийства москвича на западе столицы
СК: обвиняемый в убийстве Балишанского планировал преступление около года