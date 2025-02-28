https://ria.ru/20250228/ubiystvo-2002244891.html

В СК рассказали подробности подготовки убийства москвича на западе столицы

В СК рассказали подробности подготовки убийства москвича на западе столицы - РИА Новости, 28.02.2025

В СК рассказали подробности подготовки убийства москвича на западе столицы

Обвиняемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы в 2024 году планировал преступление около года, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:00:00+03:00

2025-02-28T16:00:00+03:00

2025-02-28T16:00:00+03:00

происшествия

москва

россия

андрей демин

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы в 2024 году планировал преступление около года, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Следствием установлено, что обвиняемый Андрей Демин задумал совершить убийство в 2023 году", - сказала она. В ходе допроса, по данным пресс-службы главка, Демин рассказал, что в 2023 году он встретился у магазина в Москве с Балишанским. Потерпевший поинтересовался здоровьем Демина и спросил о порезе на руке, который нанес ему. Именно это не понравилось обвиняемому и стало поводом для совершения преступления. В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Демин около месяца пробыл в коме, а после того, как очнулся, суд арестовал его. Сегодня столичный главк СК сообщил о завершении расследования дела. По его данным, Демин произвел в Балишанского, к которому давно испытывал неприязнь, не менее 9 выстрелов из незаконно изготовленного в домашних условиях огнестрельного оружия, мужчина скончался на месте происшествия. Демин обвиняется по статьям об убийстве, незаконном обороте и изготовлении оружия, посягательстве на жизни сотрудника правоохранительного органа.

https://ria.ru/20250228/oruzhie-2002239055.html

https://ria.ru/20250228/ubiystvo-2002221944.html

https://ria.ru/20250228/ubiystvo-2002222952.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, андрей демин, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)