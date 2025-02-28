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В СК рассказали подробности подготовки убийства москвича на западе столицы - РИА Новости, 28.02.2025
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16:00 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/ubiystvo-2002244891.html
В СК рассказали подробности подготовки убийства москвича на западе столицы
В СК рассказали подробности подготовки убийства москвича на западе столицы - РИА Новости, 28.02.2025
В СК рассказали подробности подготовки убийства москвича на западе столицы
Обвиняемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы в 2024 году планировал преступление около года, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:00:00+03:00
2025-02-28T16:00:00+03:00
происшествия
москва
россия
андрей демин
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы в 2024 году планировал преступление около года, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Следствием установлено, что обвиняемый Андрей Демин задумал совершить убийство в 2023 году", - сказала она. В ходе допроса, по данным пресс-службы главка, Демин рассказал, что в 2023 году он встретился у магазина в Москве с Балишанским. Потерпевший поинтересовался здоровьем Демина и спросил о порезе на руке, который нанес ему. Именно это не понравилось обвиняемому и стало поводом для совершения преступления. В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Демин около месяца пробыл в коме, а после того, как очнулся, суд арестовал его. Сегодня столичный главк СК сообщил о завершении расследования дела. По его данным, Демин произвел в Балишанского, к которому давно испытывал неприязнь, не менее 9 выстрелов из незаконно изготовленного в домашних условиях огнестрельного оружия, мужчина скончался на месте происшествия. Демин обвиняется по статьям об убийстве, незаконном обороте и изготовлении оружия, посягательстве на жизни сотрудника правоохранительного органа.
https://ria.ru/20250228/oruzhie-2002239055.html
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происшествия, москва, россия, андрей демин, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Андрей Демин, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В СК рассказали подробности подготовки убийства москвича на западе столицы

СК: обвиняемый в убийстве Балишанского планировал преступление около года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы в 2024 году планировал преступление около года, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
«
"Следствием установлено, что обвиняемый Андрей Демин задумал совершить убийство в 2023 году", - сказала она.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В СК раскрыли детали дела об убийстве москвича
Вчера, 15:25
В ходе допроса, по данным пресс-службы главка, Демин рассказал, что в 2023 году он встретился у магазина в Москве с Балишанским. Потерпевший поинтересовался здоровьем Демина и спросил о порезе на руке, который нанес ему. Именно это не понравилось обвиняемому и стало поводом для совершения преступления.
В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Демин около месяца пробыл в коме, а после того, как очнулся, суд арестовал его.
Несовершеннолетний магаданец, признанный виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, во время допроса - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Несовершеннолетнего жителя Магадана осудили за убийство подростка
Вчера, 14:34
Сегодня столичный главк СК сообщил о завершении расследования дела. По его данным, Демин произвел в Балишанского, к которому давно испытывал неприязнь, не менее 9 выстрелов из незаконно изготовленного в домашних условиях огнестрельного оружия, мужчина скончался на месте происшествия.
Демин обвиняется по статьям об убийстве, незаконном обороте и изготовлении оружия, посягательстве на жизни сотрудника правоохранительного органа.
Место убийства мужчины на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Завершено расследование убийства мужчины на западе Москвы в 2024 году
Вчера, 14:37
 
ПроисшествияМоскваРоссияАндрей ДеминЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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