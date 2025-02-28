https://ria.ru/20250228/ubiystvo-2002222952.html

Завершено расследование убийства мужчины на западе Москвы в 2024 году

Завершено расследование убийства мужчины на западе Москвы в 2024 году - РИА Новости, 28.02.2025

Завершено расследование убийства мужчины на западе Москвы в 2024 году

Завершено расследование резонансного уголовного дела об убийстве москвича и перестрелке с полицейскими на западе столицы в 2024 году, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:37:00+03:00

2025-02-28T14:37:00+03:00

2025-02-28T14:37:00+03:00

происшествия

россия

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москва

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Завершено расследование резонансного уголовного дела об убийстве москвича и перестрелке с полицейскими на западе столицы в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка СК РФ. В начале июня 2024 года 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Демин около месяца пробыл в коме, а после того, как очнулся, суд арестовал его. "Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя столицы. Он обвиняется в… убийстве, совершенном общеопасным способом, посягательстве на жизни сотрудника правоохранительного органа, незаконном обороте оружия и незаконном изготовление оружия", - сказали в ведомстве. Следствие установило, что оружие Демин изготовил в домашних условиях, из него же он не менее девяти раз выстрелил в жертву. "Обвиняемый признал вину и сообщил следствию, что совершил убийство знакомого на почве давних неприязненных отношений. Версия следствия о том, что он совершил преступление на почве ревности, не нашла подтверждений", - сказали в ведомстве. Уголовное дело передано в прокуратуру для последующей отправки в суд.

https://ria.ru/20241114/prestuplenie-1983648021.html

https://ria.ru/20241015/irkutsk-1978061404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва