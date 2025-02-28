https://ria.ru/20250228/turtsiya-2002090464.html
Глава МИД Турции допустил изменения в политике США по Израилю
Глава МИД Турции допустил изменения в политике США по Израилю - РИА Новости, 28.02.2025
Глава МИД Турции допустил изменения в политике США по Израилю
Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил в интервью Al Jazeera Arabic, что США могут изменить свою политику в отношении Израиля, призвал Тель-Авив самостоятельно... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T04:00:00+03:00
2025-02-28T04:00:00+03:00
2025-02-28T04:00:00+03:00
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АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил в интервью Al Jazeera Arabic, что США могут изменить свою политику в отношении Израиля, призвал Тель-Авив самостоятельно заключить мир с народами региона. "Америка выделяла Европе ресурсы в течение 50 лет, 60 лет, а потом в один день сказала: "Я больше не буду выделять эти ресурсы". Европа внезапно оказалась в дефиците. Откуда нам знать, что через 10 лет, через 15 лет она не скажет то же самое об Израиле? Израильтяне должны сами заключить мир с народами региона", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства. По его мнению, Израиль должен "вступить в нормальное уравнение", в котором страна сама, своими силами, возможностями примет свое уникальное решение. "Иными словами, до определенного момента это можно сделать при чьей-то поддержке, заручившись поддержкой Америки. Но это не политика с устойчивостью и гарантиями. Что вы будете делать, если завтра Америка передумает?"- сказал Фидан.
https://ria.ru/20250228/turtsiya-2002090144.html
https://ria.ru/20241230/turtsija-1992092023.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, европа, америка, хакан фидан
В мире, Израиль, Европа, Америка, Хакан Фидан
Глава МИД Турции допустил изменения в политике США по Израилю
Глава МИД Турции Фидан допустил изменение политики США в отношении Израиля