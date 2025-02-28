https://ria.ru/20250228/turtsija-2002091296.html

Турция рассчитывает повысить уровень отношений с США в сфере безопасности

Турция рассчитывает повысить уровень отношений с США в сфере безопасности - РИА Новости, 28.02.2025

Турция рассчитывает повысить уровень отношений с США в сфере безопасности

Турция при новой администрации США рассчитывает повысить уровень двусторонних отношений в области безопасности, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T04:20:00+03:00

2025-02-28T04:20:00+03:00

2025-02-28T04:20:00+03:00

в мире

сша

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хакан фидан

дональд трамп

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АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Турция при новой администрации США рассчитывает повысить уровень двусторонних отношений в области безопасности, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью Al Jazeera Arabic. "Главной осью отношений Турции и США всегда была безопасность. Наш президент сказал, что безопасность - это важный столп, но сейчас, когда мы живем в современном мире, экономика не менее важна, чем безопасность, поэтому давайте увеличим объем торговли между двумя странами до 100 миллиардов долларов. Это было важное изменение. Теперь, во второй срок (президента США Дональда Трампа - ред.) мы хотим достичь точки, когда наши экономические отношения будут, по крайней мере, столь же важны, как и отношения в области безопасности", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20250224/mid-2001305618.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, турция, хакан фидан, дональд трамп