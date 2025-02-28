https://ria.ru/20250228/turtsija-2002091296.html
Турция рассчитывает повысить уровень отношений с США в сфере безопасности
Турция рассчитывает повысить уровень отношений с США в сфере безопасности - РИА Новости, 28.02.2025
Турция рассчитывает повысить уровень отношений с США в сфере безопасности
Турция при новой администрации США рассчитывает повысить уровень двусторонних отношений в области безопасности, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T04:20:00+03:00
2025-02-28T04:20:00+03:00
2025-02-28T04:20:00+03:00
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АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Турция при новой администрации США рассчитывает повысить уровень двусторонних отношений в области безопасности, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью Al Jazeera Arabic. "Главной осью отношений Турции и США всегда была безопасность. Наш президент сказал, что безопасность - это важный столп, но сейчас, когда мы живем в современном мире, экономика не менее важна, чем безопасность, поэтому давайте увеличим объем торговли между двумя странами до 100 миллиардов долларов. Это было важное изменение. Теперь, во второй срок (президента США Дональда Трампа - ред.) мы хотим достичь точки, когда наши экономические отношения будут, по крайней мере, столь же важны, как и отношения в области безопасности", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20250224/mid-2001305618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, хакан фидан, дональд трамп
В мире, США, Турция, Хакан Фидан, Дональд Трамп
Турция рассчитывает повысить уровень отношений с США в сфере безопасности
Фидан: Турция хочет повысить уровень сотрудничества с США по безопасности