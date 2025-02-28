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У берегов Филиппин погибли два российских туриста - РИА Новости, 28.02.2025
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07:05 28.02.2025 (обновлено: 11:27 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/turisty-2002101970.html
У берегов Филиппин погибли два российских туриста
У берегов Филиппин погибли два российских туриста - РИА Новости, 28.02.2025
У берегов Филиппин погибли два российских туриста
Два российских туриста погибли у берегов Филиппин, один из них утонул, а на другого напали акулы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T07:05:00+03:00
2025-02-28T11:27:00+03:00
филиппины
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Два российских туриста погибли у берегов Филиппин, один из них утонул, а на другого напали акулы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.Командующий береговой охраны Филиппин капитан Айрланд Лапитан сообщил, что четверо россиян отплыли на лодке у острова Верде вместе с филиппинским инструктором по дайвингу. Их унесло сильным течением, когда они погружались под воду.Двоим россиянам удалось спастись, но двое других туристов, 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов, пропали без вести. Последнего обнаружили без сознания, но мужчина умер в больнице.&quot;Второй российский дайвер был найден, когда на него напали акулы. Он потерял правую руку, а вокруг него плавали акулы. Нам удалось вытащить его тело&quot;, — сообщил агентству глава спасателей.Власти начали расследование, а береговая охрана встретится с представителями провинции Восточный Миндоро, чтобы обсудить способы предотвращения подобных инцидентов на острове Верде и других популярных местах для дайвинга
https://ria.ru/20241125/madagaskar-1985501001.html
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филиппины, туризм
Филиппины, Туризм
У берегов Филиппин погибли два российских туриста

У берегов Филиппин утонул российский турист, на второго напали акулы

© Фото : BATANGAS COAST GUARD STATIONДва российских туриста погибли у берегов Филиппин
Два российских туриста погибли у берегов Филиппин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : BATANGAS COAST GUARD STATION
Два российских туриста погибли у берегов Филиппин
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Два российских туриста погибли у берегов Филиппин, один из них утонул, а на другого напали акулы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
Командующий береговой охраны Филиппин капитан Айрланд Лапитан сообщил, что четверо россиян отплыли на лодке у острова Верде вместе с филиппинским инструктором по дайвингу. Их унесло сильным течением, когда они погружались под воду.
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Двоим россиянам удалось спастись, но двое других туристов, 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов, пропали без вести. Последнего обнаружили без сознания, но мужчина умер в больнице.
«

"Второй российский дайвер был найден, когда на него напали акулы. Он потерял правую руку, а вокруг него плавали акулы. Нам удалось вытащить его тело", — сообщил агентству глава спасателей.

Власти начали расследование, а береговая охрана встретится с представителями провинции Восточный Миндоро, чтобы обсудить способы предотвращения подобных инцидентов на острове Верде и других популярных местах для дайвинга
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