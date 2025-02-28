https://ria.ru/20250228/turisty-2002101970.html

У берегов Филиппин погибли два российских туриста

У берегов Филиппин погибли два российских туриста - РИА Новости, 28.02.2025

У берегов Филиппин погибли два российских туриста

Два российских туриста погибли у берегов Филиппин, один из них утонул, а на другого напали акулы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T07:05:00+03:00

2025-02-28T07:05:00+03:00

2025-02-28T11:27:00+03:00

филиппины

туризм

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Два российских туриста погибли у берегов Филиппин, один из них утонул, а на другого напали акулы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.Командующий береговой охраны Филиппин капитан Айрланд Лапитан сообщил, что четверо россиян отплыли на лодке у острова Верде вместе с филиппинским инструктором по дайвингу. Их унесло сильным течением, когда они погружались под воду.Двоим россиянам удалось спастись, но двое других туристов, 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов, пропали без вести. Последнего обнаружили без сознания, но мужчина умер в больнице."Второй российский дайвер был найден, когда на него напали акулы. Он потерял правую руку, а вокруг него плавали акулы. Нам удалось вытащить его тело", — сообщил агентству глава спасателей.Власти начали расследование, а береговая охрана встретится с представителями провинции Восточный Миндоро, чтобы обсудить способы предотвращения подобных инцидентов на острове Верде и других популярных местах для дайвинга

https://ria.ru/20241125/madagaskar-1985501001.html

https://ria.ru/20240108/lavina-1920167160.html

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

филиппины, туризм