У берегов Филиппин погибли два российских туриста
У берегов Филиппин утонул российский турист, на второго напали акулы
© Фото : BATANGAS COAST GUARD STATIONДва российских туриста погибли у берегов Филиппин
© Фото : BATANGAS COAST GUARD STATION
Два российских туриста погибли у берегов Филиппин
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Два российских туриста погибли у берегов Филиппин, один из них утонул, а на другого напали акулы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
Командующий береговой охраны Филиппин капитан Айрланд Лапитан сообщил, что четверо россиян отплыли на лодке у острова Верде вместе с филиппинским инструктором по дайвингу. Их унесло сильным течением, когда они погружались под воду.
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Двоим россиянам удалось спастись, но двое других туристов, 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов, пропали без вести. Последнего обнаружили без сознания, но мужчина умер в больнице.
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"Второй российский дайвер был найден, когда на него напали акулы. Он потерял правую руку, а вокруг него плавали акулы. Нам удалось вытащить его тело", — сообщил агентству глава спасателей.
Власти начали расследование, а береговая охрана встретится с представителями провинции Восточный Миндоро, чтобы обсудить способы предотвращения подобных инцидентов на острове Верде и других популярных местах для дайвинга
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