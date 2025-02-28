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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Центра"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Центра" - РИА Новости, 28.02.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели освободили один населенный пункт, потери ВСУ составили более 2340 военнослужащих и пять... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:28:00+03:00
2025-02-28T12:28:00+03:00
2025-02-28T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели освободили один населенный пункт, потери ВСУ составили более 2340 военнослужащих и пять танков, из них три Leopard, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями улучшили тактическое положение и завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики... Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2340 военнослужащих, пять танков, из них три танка Leopard производства ФРГ, 32 боевые бронированные машины, в том числе пять западного производства, 22 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии.
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, в мире, германия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Центра"
МО РФ: потери ВСУ составили свыше 2340 военных и 5 танков