Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Центра" - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 28.02.2025 (обновлено: 12:36 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tsentr-2002175140.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Центра"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Центра" - РИА Новости, 28.02.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели освободили один населенный пункт, потери ВСУ составили более 2340 военнослужащих и пять... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:28:00+03:00
2025-02-28T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
в мире
германия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998823951_21:429:1179:1080_1920x0_80_0_0_0741c31ebcc7c506ea140785c374ad92.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели освободили один населенный пункт, потери ВСУ составили более 2340 военнослужащих и пять танков, из них три Leopard, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями улучшили тактическое положение и завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики... Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2340 военнослужащих, пять танков, из них три танка Leopard производства ФРГ, 32 боевые бронированные машины, в том числе пять западного производства, 22 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии.
https://ria.ru/20250227/vsu-2001872166.html
россия
донецкая народная республика
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998823951_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9cda47007ef20efa1341789b1c86dc6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, в мире, германия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Центра"

МО РФ: потери ВСУ составили свыше 2340 военных и 5 танков

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОперативно-тактический комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Оперативно-тактический комплекс "Искандер" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели освободили один населенный пункт, потери ВСУ составили более 2340 военнослужащих и пять танков, из них три Leopard, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями улучшили тактическое положение и завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики... Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2340 военнослужащих, пять танков, из них три танка Leopard производства ФРГ, 32 боевые бронированные машины, в том числе пять западного производства, 22 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
ВС России нанесли удар по складу ВСУ с артустановками в Киевской области
27 февраля, 09:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ миреГерманияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала