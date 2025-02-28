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ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые купюры
ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые купюры - РИА Новости, 28.02.2025
ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые купюры
Выпуск пластиковых купюр в России не планируется, потому что использование таких банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:07:00+03:00
2025-02-28T16:07:00+03:00
2025-02-28T16:07:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Выпуск пластиковых купюр в России не планируется, потому что использование таких банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь, а бумажные лучше выдерживают низкие температуры, рассказал Банк России в своем Telegram-канале. "Таких планов нет, и вот почему. Использование пластиковых банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь", - говорится в ответе регулятора на вопрос, планируется ли в России выпуск пластиковых купюр. Также в сообщении отмечается, что бумажные банкноты лучше, чем пластиковые, выдерживают низкие, в том числе отрицательные, температуры. "Кроме того, защитный комплекс банкнот, изготовленных на бумажной и пластиковой основах, различается. Так, в "пластик" не могут быть включены такие элементы, как водяной знак, защитная нить и защитные волокна, которые традиционно являются признаками подлинности банкнот Банка России", - пояснил регулятор. Вместе с тем в ЦБ подчеркнули, что для увеличения срока службы бумажных денег при их изготовлении используются полимерные пропитки и лаковое покрытие.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые купюры
ЦБ: бумажные купюры выдерживают низкие температуры лучше пластиковых