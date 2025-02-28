https://ria.ru/20250228/trevoga-2002098270.html

В Краснодаре отменили опасность атаки беспилотников

В Краснодаре отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 28.02.2025

В Краснодаре отменили опасность атаки беспилотников

Беспилотная опасность отменена в Краснодаре, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T06:04:00+03:00

2025-02-28T06:04:00+03:00

2025-02-28T06:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Краснодаре, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Краснодаре в 2.51 мск и продлилась почти три часа. "Внимание! "Отбой Беспилотной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241221/kazan-1990581870.html

краснодар

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность