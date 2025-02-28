https://ria.ru/20250228/trevoga-2002098270.html
В Краснодаре отменили опасность атаки беспилотников
В Краснодаре отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 28.02.2025
В Краснодаре отменили опасность атаки беспилотников
Беспилотная опасность отменена в Краснодаре, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T06:04:00+03:00
2025-02-28T06:04:00+03:00
2025-02-28T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Краснодаре, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Краснодаре в 2.51 мск и продлилась почти три часа. "Внимание! "Отбой Беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241221/kazan-1990581870.html
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_418d08225cc7e5292adce37a230220d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Краснодаре отменили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Краснодаре отменили опасность атаки беспилотников