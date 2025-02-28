Рейтинг@Mail.ru
ЕС должен призвать Украину к восстановлению транзита газа, заявил Фицо - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/tranzit-2002342071.html
ЕС должен призвать Украину к восстановлению транзита газа, заявил Фицо
ЕС должен призвать Украину к восстановлению транзита газа, заявил Фицо - РИА Новости, 28.02.2025
ЕС должен призвать Украину к восстановлению транзита газа, заявил Фицо
Европейские лидеры на саммите, который запланирован на 6 марта в Брюсселе, должны призвать Украину к восстановлению транзита газа, поскольку его остановка... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:20:00+03:00
2025-02-28T20:20:00+03:00
украина
европа
словакия
роберт фицо
евросоюз
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:150:1435:957_1920x0_80_0_0_735e91664058532cbd3c3838eeb53032.jpg
БРАТИСЛАВА, 28 фев - РИА Новости. Европейские лидеры на саммите, который запланирован на 6 марта в Брюсселе, должны призвать Украину к восстановлению транзита газа, поскольку его остановка вредит всей Европе, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо. &quot;Если речь идет о помощи Украине со стороны Европейского союза, то она не может быть в виде билета в один конец: Европа Украине все, лишь Украина Европе ничего. Это выглядит смешно и в свете переговоров США и Украины о полезных ископаемых. Поэтому за Словакию решительно требуем, чтобы в заключениях саммита Украина была прямо призвана к восстановлению транзита газа через ее территорию в Западную Европу&quot;, - сказал сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в социальной сети Facebook*.Он назвал ситуацию с остановкой Киевом транзита газа по украинской территории абсурдной, поскольку она вредит всей Европе и провоцирует рост цен на этот вид топлива. "Кажется, что 6 марта (на саммите ЕС - ред.) в Брюсселе будет весело, а пока не будут восприниматься всерьез другие взгляды и аргументы, может случиться так, что Европейский совет не одобрит никаких заключений", - сказал Фицо. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250101/gaz-1992223228.html
https://ria.ru/20250126/gaz-1995535342.html
https://ria.ru/20250125/tranzit-1995486428.html
украина
европа
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:16:1435:1092_1920x0_80_0_0_1f09f604ff5ec34eae6904f3e8626a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, словакия, роберт фицо, евросоюз, европейский совет
Украина, Европа, Словакия, Роберт Фицо, Евросоюз, Европейский совет
ЕС должен призвать Украину к восстановлению транзита газа, заявил Фицо

Фицо: ЕС должен призвать Украину к восстановлению транзита газа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 28 фев - РИА Новости. Европейские лидеры на саммите, который запланирован на 6 марта в Брюсселе, должны призвать Украину к восстановлению транзита газа, поскольку его остановка вредит всей Европе, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо.
«

"Если речь идет о помощи Украине со стороны Европейского союза, то она не может быть в виде билета в один конец: Европа Украине все, лишь Украина Европе ничего. Это выглядит смешно и в свете переговоров США и Украины о полезных ископаемых. Поэтому за Словакию решительно требуем, чтобы в заключениях саммита Украина была прямо призвана к восстановлению транзита газа через ее территорию в Западную Европу", - сказал сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в социальной сети Facebook*.

Газораспределительная станция в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Премьер Словакии прокомментировал остановку транзита газа через Украину
1 января, 11:54
Он назвал ситуацию с остановкой Киевом транзита газа по украинской территории абсурдной, поскольку она вредит всей Европе и провоцирует рост цен на этот вид топлива.
«
"Кажется, что 6 марта (на саммите ЕС - ред.) в Брюсселе будет весело, а пока не будут восприниматься всерьез другие взгляды и аргументы, может случиться так, что Европейский совет не одобрит никаких заключений", - сказал Фицо.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
На Западе высмеяли заявление Зеленского о транзите газа в Европу
26 января, 11:50
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Зеленский нашел новый способ заработать на транзите газа
25 января, 19:17
 
УкраинаЕвропаСловакияРоберт ФицоЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала