ЕС должен призвать Украину к восстановлению транзита газа, заявил Фицо
Фицо: ЕС должен призвать Украину к восстановлению транзита газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 28 фев - РИА Новости. Европейские лидеры на саммите, который запланирован на 6 марта в Брюсселе, должны призвать Украину к восстановлению транзита газа, поскольку его остановка вредит всей Европе, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо.
«
"Если речь идет о помощи Украине со стороны Европейского союза, то она не может быть в виде билета в один конец: Европа Украине все, лишь Украина Европе ничего. Это выглядит смешно и в свете переговоров США и Украины о полезных ископаемых. Поэтому за Словакию решительно требуем, чтобы в заключениях саммита Украина была прямо призвана к восстановлению транзита газа через ее территорию в Западную Европу", - сказал сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в социальной сети Facebook*.
«
"Кажется, что 6 марта (на саммите ЕС - ред.) в Брюсселе будет весело, а пока не будут восприниматься всерьез другие взгляды и аргументы, может случиться так, что Европейский совет не одобрит никаких заключений", - сказал Фицо.
На Западе высмеяли заявление Зеленского о транзите газа в Европу
26 января, 11:50
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Зеленский нашел новый способ заработать на транзите газа
25 января, 19:17