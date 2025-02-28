https://ria.ru/20250228/tranzit-2002342071.html

ЕС должен призвать Украину к восстановлению транзита газа, заявил Фицо

ЕС должен призвать Украину к восстановлению транзита газа, заявил Фицо - РИА Новости, 28.02.2025

ЕС должен призвать Украину к восстановлению транзита газа, заявил Фицо

Европейские лидеры на саммите, который запланирован на 6 марта в Брюсселе, должны призвать Украину к восстановлению транзита газа, поскольку его остановка... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:20:00+03:00

2025-02-28T20:20:00+03:00

2025-02-28T20:20:00+03:00

украина

европа

словакия

роберт фицо

евросоюз

европейский совет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:150:1435:957_1920x0_80_0_0_735e91664058532cbd3c3838eeb53032.jpg

БРАТИСЛАВА, 28 фев - РИА Новости. Европейские лидеры на саммите, который запланирован на 6 марта в Брюсселе, должны призвать Украину к восстановлению транзита газа, поскольку его остановка вредит всей Европе, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо. "Если речь идет о помощи Украине со стороны Европейского союза, то она не может быть в виде билета в один конец: Европа Украине все, лишь Украина Европе ничего. Это выглядит смешно и в свете переговоров США и Украины о полезных ископаемых. Поэтому за Словакию решительно требуем, чтобы в заключениях саммита Украина была прямо призвана к восстановлению транзита газа через ее территорию в Западную Европу", - сказал сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в социальной сети Facebook*.Он назвал ситуацию с остановкой Киевом транзита газа по украинской территории абсурдной, поскольку она вредит всей Европе и провоцирует рост цен на этот вид топлива. "Кажется, что 6 марта (на саммите ЕС - ред.) в Брюсселе будет весело, а пока не будут восприниматься всерьез другие взгляды и аргументы, может случиться так, что Европейский совет не одобрит никаких заключений", - сказал Фицо. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250101/gaz-1992223228.html

https://ria.ru/20250126/gaz-1995535342.html

https://ria.ru/20250125/tranzit-1995486428.html

украина

европа

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, словакия, роберт фицо, евросоюз, европейский совет