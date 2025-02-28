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США устали от того, что их используют, заявил Трамп-младший - РИА Новости, 28.02.2025
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23:35 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/tramp-2002374015.html
США устали от того, что их используют, заявил Трамп-младший
США устали от того, что их используют, заявил Трамп-младший - РИА Новости, 28.02.2025
США устали от того, что их используют, заявил Трамп-младший
Сын президента США Дональд Трамп-младший после визита Владимира Зеленского в Белый дом заявил, что США устали от того, что их используют в своих интересах. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:35:00+03:00
2025-02-28T23:35:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший после визита Владимира Зеленского в Белый дом заявил, что США устали от того, что их используют в своих интересах. "Так выглядит лидерство. Америка устала от того, что ее используют в своих интересах", - написал Трамп-младший в социальной сети Х. По информации американских СМИ, Зеленского буквально выгнали из Белого дома. Пресс-конференция отменяется, а подписание сделки по редкоземельным металлам под вопросом.
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сша, америка, владимир зеленский, дональд трамп, дональд трамп-младший, в мире
США, Америка, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший, В мире
США устали от того, что их используют, заявил Трамп-младший

Трамп-младший: США устали от того, что их используют в своих интересах

© AP Photo / Brynn AndersonДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Brynn Anderson
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший после визита Владимира Зеленского в Белый дом заявил, что США устали от того, что их используют в своих интересах.
«
"Так выглядит лидерство. Америка устала от того, что ее используют в своих интересах", - написал Трамп-младший в социальной сети Х.
По информации американских СМИ, Зеленского буквально выгнали из Белого дома. Пресс-конференция отменяется, а подписание сделки по редкоземельным металлам под вопросом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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СШААмерикаВладимир ЗеленскийДональд ТрампДональд Трамп-младшийВ мире
 
 
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