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США устали от того, что их используют, заявил Трамп-младший
США устали от того, что их используют, заявил Трамп-младший - РИА Новости, 28.02.2025
США устали от того, что их используют, заявил Трамп-младший
Сын президента США Дональд Трамп-младший после визита Владимира Зеленского в Белый дом заявил, что США устали от того, что их используют в своих интересах. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:35:00+03:00
2025-02-28T23:35:00+03:00
2025-02-28T23:35:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший после визита Владимира Зеленского в Белый дом заявил, что США устали от того, что их используют в своих интересах. "Так выглядит лидерство. Америка устала от того, что ее используют в своих интересах", - написал Трамп-младший в социальной сети Х. По информации американских СМИ, Зеленского буквально выгнали из Белого дома. Пресс-конференция отменяется, а подписание сделки по редкоземельным металлам под вопросом.
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США устали от того, что их используют, заявил Трамп-младший
Трамп-младший: США устали от того, что их используют в своих интересах