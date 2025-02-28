https://ria.ru/20250228/tramp-2002374015.html

США устали от того, что их используют, заявил Трамп-младший

США устали от того, что их используют, заявил Трамп-младший - РИА Новости, 28.02.2025

США устали от того, что их используют, заявил Трамп-младший

Сын президента США Дональд Трамп-младший после визита Владимира Зеленского в Белый дом заявил, что США устали от того, что их используют в своих интересах. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T23:35:00+03:00

2025-02-28T23:35:00+03:00

2025-02-28T23:35:00+03:00

сша

америка

владимир зеленский

дональд трамп

дональд трамп-младший

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593136217_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8d6f746fc8bd8f80e555aa31c32ba8fa.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший после визита Владимира Зеленского в Белый дом заявил, что США устали от того, что их используют в своих интересах. "Так выглядит лидерство. Америка устала от того, что ее используют в своих интересах", - написал Трамп-младший в социальной сети Х. По информации американских СМИ, Зеленского буквально выгнали из Белого дома. Пресс-конференция отменяется, а подписание сделки по редкоземельным металлам под вопросом.

https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002372477.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, америка, владимир зеленский, дональд трамп, дональд трамп-младший, в мире